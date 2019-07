Němci míří na prázdniny, dopravní peklo začíná. Omezení jsou i v Rakousku

„Motoristy čeká jeden z nejhorších víkendů. S výjimkou Bádenska-Württemberska a Bavorska mají nyní všechny spolkové země prázdniny. Lidé ze Severního Porýní-Vestfálska a severu Nizozemska míří na jih na dovolenou. Druhá vlna cestovatelů se pak řine z Brém, Dolního Saska, Saska, Saska-Anhaltska a Durynska stejně jako z jihu Nizozemska,“ píše ADAC.

Německým řidičům proto doporučuje, aby si vybrali méně frekventované trasy nebo aby vyjeli jindy, nejlépe v pondělí nebo úterý. „Ani cesta z dovolené zpět domů nemusí být bez problémů. I tyto trasy se totiž plní,“ dodává motoklub.

Upozorňuje však, že odbočit z dálnice v dopravní zácpě málokdy situaci vylepší. „Alternativní cesty jsou rychle zablokované. Jen v případě, kdy je kolona delší než deset kilometrů nebo kdy se dálnice úplně uzavře, má smysl opustit dálnici,“ vysvětluje.

České řidiče k trpělivosti během cesty na dovolenou v pondělí nabádala i asistenční služba ÚAMK. „Při cestě automobilem za sluníčkem a koupáním v Jaderském moři, ať už ve Slovinsku, Chorvatsku nebo Itálii je třeba počítat s omezeními, která putování na jih zpomalí,“ napsal autoklub s tím, že hned za dálnicí D1 omezení přijdou i v Rakousku či Německu.



„V Rakousku, po krátkodobém omezení oprav mostu na silnici S4 na trase Znojmo-Vídeň, je i nadále nutné počítat se čtyřmi zúženími na trase Vídeň-Graz,“ pokračuje spolek s tím, že ve Slovinsku byla dokončena dostavba dálnice A4, „staré už nefunkční dálniční rampy však musí být zbourány, což se bude dít až do konce července“.

V Chorvatsku je zase pětikilometrová dálnice hotová jen v pruhu směrem do země. „Při cestě do Itálie přes Německo ÚAMK varuje před možnými kolonami u německo-rakouského hraničního přechodu Kufstein (dálnice A93). Viníkem jsou kontroly a redukce kamionové dopravy ve vybraných dnech. Ještě vážnější je situace v okolí Innsbrucku, kde radnice, aby se město a objízdné trasy nepřeplnily, nedovolí sjezd z přetížené dálnice do Itálie a zpět,“ dodal.