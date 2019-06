Jak se vyhnout kolonám. Přivstaňte si, nebo počkejte, radí operátor

Dopravně nejvytíženějším dnem v souvislosti s letními dovolenými bude letos poslední červnová sobota. Ve své předpovědi vychází T-Mobile z loňského měření, v němž se během prvního prázdninového víkendu detailně věnoval pohybu Čechů do zahraničí. Z anonymizovaných dat z mobilní sítě zjistil mimo jiné i to, kam vedou cesty tuzemských dovolenkářů nejčastěji. Tradičně je to Slovensko, Chorvatsko a Itálie.

O prvním loňském dni letních prázdnin se z celého víkendu přesunulo za hranice nejvíce lidí, a to konkrétně 42 %. Zhruba čtvrtina (26 %) vyrazila o den dříve, tedy v pátek. Druhým nejvytíženějším dnem tak byla neděle, pro své cestování ji zvolilo 32 % Čechů. Podle měření operátora se o prvním prázdninovém víkendu vydá na cesty o 57 % více Čechů než o běžném víkendu. V létě nicméně obecně platí, že víkendový silniční provoz je silnější.

„Konkrétně se během pátku přepraví o 23 % cestujících víc, v sobotu a v neděli se cestující musí připravit na skutečnost, že silnice sdílí o 65 % respektive 87 % více lidí, než je tyto dny obvyklé,“ uvedl manažer rozvoje ICT řešení společnosti T-Mobile Lukáš Kovárník.

Riziko, že se při cestě do cílové destinace dovolenková výprava zasekne v dopravní zácpě, je tak velmi vysoké. Operátor proto na základě loňského měření radí, kdy na cesty určitě nevyrážet. Může to ušetřit nejen čas, ale i nervy.



V pátek je kritickou dobou čas mezi pátou a šestou hodinou odpolední, tehdy nastává dopravní špička. „Je lepší v tuto dobu vůbec nevyjíždět,“ radí T-Mobile. Zvýšený provoz lze nicméně očekávat už od 15:30, kdy lidé po pracovní době vyjíždějí, přičemž klidněji by mělo být na silnicích až po desáté večerní.

Se sobotou je to o poznání horší, silný provoz lze podle dat operátora očekávat totiž už od brzkého rána. Dopravní špička nastává sice okolo poledne, avšak silný provoz ustává až okolo šesté hodiny odpolední. A neděle? Podle T-Mobilu bude mít podobný průběh jako sobota, provoz vrcholí mezi jednou a pátou hodinou odpolední.

Operátor neopomněl poukázat i na řadu dopravních omezení, kvůli nimž se musí řidiči tradičně obrnit trpělivostí. Naplánovány jsou opravy mnoha úseků silnic prvních i nižších tříd. Tou největší strastí je ovšem pokračující rekonstrukce páteřní dálnice, v letošním roce v rekordní délce sedmdesáti kilometrů. Operátor upozornil, že na těchto úsecích se v zúžení dají očekávat dlouhé kolony. Čeští silničáři si se zvýšeným letním provozem holt starosti nedělají (více viz Cesta do Chorvatska 2019. Nejhůř bude v Česku, sezona silničáře nezajímá).

Lze se vůbec kolonám vyhnout a užít si klidnou cestu do cílové destinace? Podle T-Mobilu ano, ale za určitou daň. Jako ideální variantu považuje vzít si v pátek půl dne dovolené a na cestu vyrazit nejpozději do 14:30. Anebo až v pozdních večerních hodinách, ne však dříve než ve 21:00.

„Další variantou je v sobotu si pořádně přivstat a vyrazit kolem páté šesté ráno,“ radí operátor. A co ti, kterým nedělá brzké vstávání dobře? Ti by měli na hlavní tahy vyrazit až po sobotní šesté sedmé hodině večerní. Nebo se překonat, pro jednou si přivstat a na silnice vyrazit až v neděli ráno. Nejpozději ovšem do jedenácté dopolední.