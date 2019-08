Po D1 u Meziříčí se jezdí jedním pruhem, kolony tu budou až do čtvrtka

Na úseku mezi exity 141 a 146 se dosud prováděly pouze přípravné práce. Dělníci upravovali hlavně střední dělicí pás a provizorně rozšiřovali vozovku. Samotná modernizace úseku začne až nyní. A kvůli tomu je třeba změnit značení.



„Převádíme dopravu, abychom mohli začít modernizovat jeden dálniční pás. Proto je provoz sveden jen do jednoho pruhu v každém směru,“ informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

V takovém režimu by se mělo dle Studeckého po D1 kolem Velkého Meziříčí jezdit do čtvrtka, přibližně do 10 hodin dopoledne. Poté se provoz přesune jen do jednoho jízdního pásu, v němž vzniknou čtyři provizorní jízdní pruhy, dva v každém směru.

„Za normálních okolností se takový převod dopravy dělá o víkendu. To ale vzhledem k silnějšímu provozu kvůli brněnské motocyklové Velké ceně a odjezdu lidí na dovolené nebylo možné,“ vysvětlil Studecký. O prázdninách v polovině pracovního týdne podle něj bývá provoz slabší.

I přesto se před tímto omezením tvoří dlouhé kolony. Dnes ráno měla kolona ve směru na Prahu šest kilometrů, ve směru na Brno byla o necelou polovinu kratší. Řidiči musejí počítat se zdržením v řádu desítek minut až hodiny.

Příliš si nepomohou, ani když se budou snažit úsek objet po souběžné silnici číslo 602. I na ní je hustý provoz, ve Velkém Meziříčí se brzdí na křižovatkách a kruhových objezdech. Průjezd přes město je navíc zakázán tranzitní nákladní dopravě.

Na dálnici mezi Prahou a Brnem se v současnosti modernizuje hned pět úseků. Na všech jsou kvůli tomu dopravní omezení. Celkem se jedná o 52 kilometrů. Plných 34 z nich leží na třech úsecích na Vysočině.

Vedle momentálně nejproblémovějšího úseku kolem Velkého Meziříčí, jehož součástí je i rekonstrukce a rozšíření mostu Vysočina, nejvyššího na celé D1, se pracuje mezi Velkým Beranovem a Měřínem i mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem.

Přestavbu skoro šesti kilometrů D1 u Velkého Meziříčí zajišťuje firma Metrostav, dokončit ji má do dubna 2021. „Cena stavby je podle smlouvy 1,6 miliardy korun bez daně,“ uvedlo už dříve ŘSD.

Podívejte se, jak se opravuje nejvyšší most na D1