DATA: Kdo teď leží v nemocnicích s covidem? Hlavně starší a neočkovaní

„Varianta omikron je obecně v populaci méně virulentní, to je objektivní fakt,“ uvedl pro portál iDNES.cz Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Například 8. listopadu, kdy v České republice převažovala varianta delta, bylo v nemocnicích 3 419 pacientů, tedy srovnatelný počet s dneškem, nicméně ve vážném stavu jich bylo 477.

Při podzimní vlně 2021 byl podobný počet pacientů v těžkém stavu jako nyní – konkrétně 30. října to bylo 222 –, kdy celkově hospitalizovaných bylo pouze 1 599, tedy výrazně méně.

„V českých datech se potvrzuje, že nákaza u dospělé a zdravé populace vyvolává větší komplikace s průběhem nemoci o třetinu až polovinu méně, než tomu bylo u varianty delta. U lidí s více rizikovými faktory seniorního věku, kteří nejsou očkováni, vyvolává omikron těžké komplikace se stejnou pravděpodobností jako delta,“ uvedl profesor Dušek. „Pokud ale jsou očkováni, tak je ochranný efekt velmi výrazný,“ doplnil.

Nejvíce pacientů v nemocnicích aktuálně tvoří věková kategorie 85+ let. Prvního února zaujímali pacienti v tomto věku 523 lůžek, 12. února již 733. Obdobně počet lůžek využívaných věkovou kategorií 80–84 let za stejné období se zvedl o 120, tedy z 413 na 533. Počet lůžek obsazených věkovou kategorií 75–79 let narostl o 106, tedy z 493 na 599.

Obecně největší část pacientů tvoří lidé nad 65 let. Například 12. února tvořila tato skupina necelých 75 procent všech hospitalizovaných.

Nemocnice trend potvrzují

Ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) hospitalizovali k pondělí celkem 83 covid pozitivních pacientů, z toho devět pacientů bylo na jednotkách intenzivní péče.

„Dvaaosmdesát procent nyní hospitalizovaných pacientů má 65 let a více, většina má závažné komorbidity. Důvodem hospitalizace je zhoršení přidružených onemocnění při současně probíhajícím covidu-19, způsobeném variantou omikron,“ uvedla mluvčí nemocnice Iva Piskalová.

Podle primářky Kliniky infekčního lékařství FNO Lenky Petroušové doba hospitalizace trvá zhruba týden až deset dnů. „I když není onemocnění covid-19 nyní tak závažné, tak tím, že se jedná o velmi nemocné pacienty, trvá, než se jejich zdravotní stav stabilizuje a umožní propuštění do domácí péče,“ uvedla pro portál iDNES.cz.

Podobná situace byla i v dalších nemocnicích. „V současné chvíli máme hospitalizováno 63 pozitivních pacientů,“ uvedla na dotaz Eva Libigerová, mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka.

Pacienti jsou v průměru hospitalizováni 8 až 9 dnů. Třiapadesát z celkového počtu pozitivních pacientů je dle Libigerové hospitalizováno na standardních lůžkách, deset na jednotkách intenzivní péče.

„Na JIP jsou přijímáni pacienti, kterým selhávají základní životní funkce: hrozí selhání srdce, plic, krevního oběhu a podobně. Na standardních lůžkách jsou pak hospitalizováni pacienti s diagnózou sepse, meningitidy, infarktu, embolie a řadou dalších diagnóz, ovšem současně jsou také pozitivní na SARS-CoV-2,“ doplnila Libigerová.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc měli k pondělí hospitalizovaných 33 covid pozitivních pacientů. „Přibližně polovina pacientů je polymorbidních. Zbylá část je hospitalizována z jiné příčiny než covid, ten u nich probíhá s mírným průběhem,“ uvedl mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Nejvíc reinfekcí vůbec

Ministerstvo zdravotnictví aktualizuje s novými daty i data za předešlý den a doplňuje je. Poslední středeční aktualizace k datům za pondělí není dostupná, tedy není možné uvést rozdělení hospitalizovaných dle faktoru očkování z celkových 3 563 pacientů, nýbrž z 3 417, které byly udávány před dopočtem.



Když se tedy podíváme na celkový počet hospitalizovaných z pohledu očkování, zjistíme, že nevakcinovaní tvořili 1 418 z celkových 3 417 pacientů. Pacientů s nedokončeným očkováním bylo 88, těch s dokončenou – dvoufázovou – vakcinací 914. Nejvíce pak z očkovaných pacientů bylo těch s posilovací dávkou – celých 997.

Zásadní rozdíl u očkovaných je v tom, zda prodělali či neprodělali již dříve covid. Těch, co ano, je z 1 911 pouhých 124, těch, co ne, pak 1787. Obdobně pak mezi těmi, kteří nemají dokončené očkování či nejsou vůbec vakcinováni, bylo z 1 506 lidí pouze 92 těch, kteří prodělali covid. Naopak pacientů, kteří neprodělali covid a nemají očkování, bylo 1 414.

Aktuální počet hospitalizovaných v nemocnici s covidem – 3 417 – je udáván včetně reinfekcí, tedy opětovného nakažení a následné hospitalizace po tomto znovunakažení. Tito pacienti například z dat zveřejněných ke 14. únoru – vztahujícím se tedy k předchozímu dni – obsazovali 216 nemocničních lůžek.

Hospitalizovaných s reinfekcí například přibylo za 13. únor sedm, z čehož čtyři pacienti byli hospitalizováni s covidem poprvé, tři další byli hospitalizováni již minimálně podruhé. Nejvíce hospitalizovaných s opakovanou nákazou v jednom momentu bylo od začátku pandemie 10. února (255), poté trend – podobně jako u celkového počtu hospitalizovaných – začal klesat.