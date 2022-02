V restauracích čekají pozvolný návrat hostů. Část štamgastů je uražených

Majitelé restaurací neočekávají žádné velké návaly. Spíše mají strach, aby se jim zákazníci po letech tvrdých opatření vůbec do podniku vrátili. Jiné je to jen v době oběda, kdy je například českobudějovická restaurace U města Krumlova pravidelně zaplněná. Změny v opatřeních tam na obsazenost moc vliv nemají.

„Ještě nemůžeme říci, jestli se uvolnění projevuje, nebo ne. To spíš až večer, jestli se vrátí staří štamgasti,“ přiznala v den rozvolnění servírka Zdena Kovalčíková, která v hostinci dělá 12. rokem. „Někteří lidé se asi urazili a přestali chodit. Ale doufáme, že se zase vrátí. Aby se třeba mohli u nás všichni dívat na olympiádu a podobně,“ doplňuje Kovalčíková.

S optimismem vyhlíží příští dny v píseckém Clubu New York, který patří k vyhlášeným barům ve městě. Kvůli restrikcím tam museli upravit i otevírací dobu a z nočního podniku se stal spíše odpolední. „Tato změna nám nic nepřinesla, bar je o nočním životě. Hned jak to bylo možné, vrátili jsme se k běžné otevírací době od 19 hodin,“ porovnal provozovatel David Kodým a dodal, že se hosté vrací velmi pozvolna.

Stále však věří, že jim s koncem poslední velké překážky začnou návštěvníci opět přibývat. „V létě už to snad bude lepší. Už teď lidé vítají, že je nebude obsluha kontrolovat, a sami se ptají, jak to bude vypadat v dalších dnech,“ zmínil Kodým, který s manželkou provozuje také píseckou pivnici Platan.

„Sem se ale hosté moc nevracejí, musíme jen doufat, že se to ještě zlomí. Jsme ve velké nejistotě i kvůli plánování nebo nákupu surovin a materiálu. Nevíme, co kdy zase nastane. Těžko se tak pouští do jakýchkoliv investic,“ konstatoval Kodým.

Popijí více doma

Spíše pesimistický zůstává Lukáš Hodný, který v Týně nad Vltavou na Budějovicku provozuje Art Caffé Bar. Lidé si podle něj zvykli na domácí popíjení a nebude se jim chtít do hospod vracet.

Konec vládních opatření Neočkovaní lidé nebo ti, kteří covid neprodělali v posledním půlroce, mohou od 10.února opět do restaurací nebo provozoven služeb.

V pátek 18. února skončí povinnost testování dětí i pedagogů ve školách, stejně jako všech zaměstnanců na pracovišti kromě části zdravotnických a sociálních zařízení.

Od soboty 19. února bude možné pustit více lidí na všechny hromadné akce. Doposud směla do hlediště pouze tisícovka návštěvníků, nyní budou moci naplnit maximální kapacitu až z poloviny.

I nadále je nutné ve vnitřních prostorách provozoven nosit roušku nebo respirátor.

„Ve středu 9. února jsme prodali jen dvě piva a dva svařáky, musel jsem předčasně zavřít. Kdybych za bar vůbec nechodil, udělám lépe. Snad se to zlepší, až se oteplí,“ uvedl Hodný s tím, že po svých hostech už ani nevyžadoval prokazování pomocí covid pasu.

Podobně se k doposud platnému opatření stavěla většina oslovených provozovatelů restaurací. Snahu projevovali snad jen v prvních týdnech. „Nám kvůli tomu mizeli zákazníci. Vzhledem k dlouhodobě špatné situaci jsme potřebovali k přežití každého hosta, nemohli jsme si dovolit odmítat naše štamgasty,“ pokrčil rameny jednatel táborské restaurace U Rytíře Josef Svatek.

Rozvolnění ale na druhou stranu udělalo radost řadě lidí, kteří nebyli očkovaní a vstup do podniků měli zapovězený. „Dala jsem si sice jen polévku a malé pivo, ale stejně to byl krásný pocit. Teď už zase budu chodit na polední menu do centra pravidelně,“ potvrdila po rozvolnění Vendula Bínová z Českých Budějovic, která včera po dlouhých měsících opět vyrazila do restaurace.

Pedikérka přišla o stálé klienty

Velké obavy mají vedle hospodských také vedoucí kosmetických salonů, pedikúr či kadeřnictví. Například Regina Navrátilová, která provozuje pedikúru v Bechyni, žádný velký návrat klientů neočekává. Podle ní část z nich na podobnou péči o tělo rezignovala a už pro ně není tak důležitá jako před začátkem pandemie.

„Chování lidí se výrazně změnilo, přišla jsem i o stálé klienty. Ti se nevrátili ani po prvním otevření a vím, že se nevrátí ani teď po zrušení prokazování se. Jedna z mých kamarádek, která dělala pedikúru 25 let, musela s podnikáním skončit úplně. A to měla stálou klientelu,“ potvrzuje Navrátilová a dodává, že spousta odbornic v oboru zcela skončila.

Podobně mluví také majitelka jednoho z kosmetických salonů v centru krajského města. Podle ní přišlo rozvolnění příliš pozdě. „Myslím, že bude trvat minimálně dva roky, než se služby vrátí do původního stavu fungování, jestli vůbec. Taková kontrola akorát rozdělila společnost,“ vysvětluje s tím, že se postupně vracejí i starší klientky.

„Je to ale spíš tím, že se přestaly covidu bát. Další skupina zákazníků se k nám nechce vrátit kvůli tomu, že jsme je předtím kvůli opatřením museli odmítnout,“ přiznává trpce.

Na nedostatek práce si na druhou stranu nemůže stěžovat Veronika Kocíková z Písku, která si zde na podzim roku 2020 otevřela vlasové studio. „Krátce poté přišel tvrdý lockdown. Hodně lidí od nás mezitím odešlo, ale přibyly nám i nové zákaznice. Naštěstí byla naše klientela z většiny plně očkovaná, přinejhorším jsme vše řešili testy,“ vysvětluje Kocíková.

Zároveň dodává, že byť vždy nařízení dodržovala, nikdy nebyla zastáncem kontrol. „Samozřejmě se budeme i nadále řídit nařízením vlády, ale pokud nebudou kontroly nutné, upustíme od nich,“ říká.