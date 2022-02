Dánsko jako první v EU ruší prakticky všechna omezení, končí i roušky

Dánské úřady své rozhodnutí zdůvodnily tím, že se v zemi nyní šíří koronavirová varianta omikron, která je sice vysoce nakažlivá, ale nepředstavuje takovou zátěž pro zdravotnický systém. Podle představitelů pomáhá také vysoká proočkovanost.

Dánsko, které má asi 5,8 milionu obyvatel, v posledních týdnech zaznamenávalo kolem 50 tisíc nových nákaz denně. Za pondělí v zemi evidují na 45 tisíc nových případů nákazy. Počet pacientů na jednotkách intenzivní péče se však postupně snižoval.

„Toto číslo klesalo a teď je neuvěřitelně nízké,“ prohlásil šéf dánského zdravotnického úřadu Sören Broström. Nyní je na jednotkách intenzivní péče 32 lidí, před několika týdny to bylo až 80, dodal.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová je přesto ve svých vyjádřeních opatrná. „Netroufám si říci, že dáváme restrikcím definitivně sbohem. Nevíme, co se stane na podzim. Jestli se neobjeví nová varianta,“ řekla.

Zrušení protipandemických opatření znamená, že se v Dánsku mohou znovu otevřít noční kluby a restaurace mají opět neomezenou otvírací dobu s možností podávání alkoholu. Covidový pas není potřeba. Ruší se také pravidlo o rozestupech, takže se mohou konat hromadné akce a obchody nemusejí omezovat počet zákazníků uvnitř.

Zatímco ve veřejné dopravě a v obchodech se lidé nyní obejdou bez roušek, ve zdravotnických zařízeních a domech s pečovatelskou službou je úřady dál doporučují. Dánové jsou rovněž vyzýváni, aby se pravidelně testovali, a pokud to bude třeba, rychle reagovali.

Zmírňují se i pravidla při vstupu do Dánska ze zahraničí, který je pro očkované lidi přijíždějící ze zemí schengenského prostoru, pro děti do 15 let a pro ty, kdo covid v nedávné době prodělali, bez omezení.

Platnost očkovacího pasu je pět měsíců. Neočkovaní lidé starší 15 let musí předložit negativní test na koronavirus. Nutnost karantény se ruší.

S protipandemickými opatřeními se chystá tento měsíc skoncovat i Finsko. V pondělí byly zrušeny pohraniční kontroly mezi Finskem a dalšími zeměmi Schengenu. Dosud se opatření zmírnila třeba v Irsku, kde mohou mít restaurace opět delší otevírací dobu a jejich návštěvníci nemusejí prokazovat očkování ani dodržovat rozestupy. Roušky jsou však nadále povinné.

K rozvolnění přikročilo i Rakousko, ve kterém od 1. února platí povinnost nechat se proti covidu očkovat, a v plánu ho má také Španělsko. V jedné ze zemí Spojeného království, Anglii, pak skončila většina koronavirových omezení k datu 27. ledna.