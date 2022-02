Zrušit preventivní PCR testy zdarma je špatně, tepe vládu genetik Pačes

„PCR testy jsou velmi dobrým nástrojem. Pomáhají člověku chovat se zodpovědně, když třeba ví, že půjde do nějakého rizikového setkání,“ uvedl. Člověk se mohl testovat například před setkáním se seniory, aby snížil riziko, že je nenakazí.

Zároveň testování umožňuje mít větší přehled o šíření viru v populaci. „Bez toho monitoringu se neobejdeme, protože jinak budeme na podzim slepí a nebudeme vědět, jaká je situace,“ dodal Pačes. Česko podle něj hodně spoléhá na to, že některé okolní státy monitorují virus velmi dobře. Ale podle něj by se mělo chovat v testování a sekvenaci podobně zodpovědně.

Další kroky státu směrem k rozvolňování protiepidemických opatření podle něj odpovídají tomu, že pandemie v Evropě opadá a blíží se jaro, kdy jsou dopady respiračních onemocnění mírnější.

Vlna omikronu zasáhla jako první Dánsko a skandinávské země také jako první zrušily všechna opatření. „Vypadá to, že to rozvolnění bylo (v Dánsku) příliš brzy, protože vlna pandemie neklesá tak rychle, jak by mohla. A začíná se to projevovat i na počtu úmrtí,“ uvedl. Proti Česku má ale Dánsko vysokou proočkovanost a zároveň lidé vládou nařízená opatření striktně dodržují, takže je snadno může zase zpřísnit.

V Česku se podle Pačese vlna omikronu chová trochu jinak než v jiných státech. „V Praze nastoupila dříve a dříve opadá. Ale všechny regiony na tom ještě zdaleka nejsou tak dobře a nejsou na konci,“ uvedl. Na konci ledna podle něj byli nakažení hlavně mladí, ale v nemocnicích se teprve projeví, že nákaza zasáhla později i starší populaci. „Čísla nově nakažených jsou za Českou republiku docela dobrá, ale ta větší starost je stále ještě před námi,“ dodal.

Pravděpodobnost vzniku nové varianty není příliš velká, ale u velkého množství nakažených se riziko sčítá. „Pacienti, kteří mají viru v sobě hodně nebo dlouhou dobu, tak jsou potenciálně větším nebezpečím,“ uvedl. Je podle něj třeba pečlivě monitorovat výskyt variant na jaře nebo v létě.

„Pokud bude na podzim varianta omikron, tak pravděpodobně budeme někde z opatrnosti nosit roušky, ale nemuselo by to mít dopad,“ uvedl. Pokud by zůstala varianta delta, tak by situace byla výrazně horší, dodal. V tom případě by podle něj bylo potřeba velmi pečlivě hlídat, kdo se nakazil jakou variantou. Delta způsobovala proti omikronu vážnější průběhy nemoci.

„Na jaře a v létě se bude rozhodovat, jak situace bude vypadat na podzim. Tam bude čas na přípravu,“ uvedl.