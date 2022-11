Po zbraních energie. Dárek pro Putina chce odpojit ruské budovy, spustil petici

Už několik týdnů čelí ukrajinská města a vesnice bezprecedentním raketovým útokům ze strany Ruska. Terčem jsou především elektrárny, teplárny a vodárny, upozorňuje petice projektu Dárek pro Putina. Právě jeho prostřednictvím se Češi složili například na modernizovaný tank T-72 Avenger za zhruba třicet milionů korun.

Nyní se Dárek pro Putina rozhodl pro petici, kterou chce následně předat energetickým společnostem s požadavkem, aby přerušily dodávky do budov v Česku, které patří Ruské federaci. „Tato nová fáze války přináší katastrofické a navíc každodenní dopady na životy civilního obyvatelstva. Bez energií a vody se ocitají nejen byty, školy a školky, obchody a výrobní závody, ale také například nemocnice,“ upozorňuje spoluautor projektu Martin Ondráček.

„Dokud to nezkusím, tak si nebudu jistý“

Rusko se podle něj evidentně rozhodlo zlomit Ukrajinu tmou a mrazem. „Z hlediska vyššího principu mravního žádáme příslušné státní a soukromé distributory energií, aby dali ruským diplomatům v Praze ochutnat jejich vlastní medicínu. Žádáme odpojení všech budou v majetku Ruské federace od plynu, vody a elektrické energie,“ stojí dále v petici.

Spoluautor projektu Ondráček pro iDNES.cz řekl, že někdo si bude myslet, že je to naivní představa, že by je někdo odpojil. „Stejně tak lidé říkali, že je naivní si myslet, že pošleme na Ukrajinu tank. Pak mi někdo říkal, že naivní si myslet, že když pošlem jeden, tak někdo pošle další. Najednou Němci s Nizozemci stejných tanků posílají devadesát,“ uvedl Ondráček s tím, že spousta věcí na začátku vypadala naivně, ale nakonec se povedla.

„Nevím, jak to uděláme. Potřebuji, aby tam bylo nějaké validní množství podpisů. Zajímá mě, kolik tam bude podpisů za deset dní. Pokud jich bude relevantní množství, tak už jsou lidé, kteří pracují na tom, abychom věděli za kým máme jít. Budeme apelovat na vypnutí,“ komentoval odhodlaně Ondráček.

Odpojení od energií by se mělo týkat všech budov Ruska, například i míst, kde bydlí ruští velvyslanci. „Pro mě je klíčové, na kolik se nám podaří informaci dostat do zahraničí. Jestli třeba Slováci udělají stejnou petici nebo se nám podaří dostat informaci do Polska a do světových agentur. Když se to totiž stane, tak tam výsledek bude,“ doplnil Ondráček, který věří, že by to mohlo fungovat: „Dokud to nezkusím, tak si nebudu jistý.“