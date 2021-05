Slovo je nejmocnější zbraň. Pamatuji časy, kdy se některá slova nesměla říkat a kdy za verbální trestný čin člověka zavřeli do vězení. O třicet let později chce zase někdo druhému zakazovat mluvit a říkat, co si myslí. Je třeba tomu tlaku říct ne. Anebo chceme, aby se za slova zase zavíralo?

Pozor na všechny ty mimozemšťany, kteří nám tak rádi říkají, co si máme a můžeme myslet. Daniela Kovářová