KOMENTÁŘ: Jak chlapi v zasedačce zachraňují zemi jako kolumbijský policajt

Kolumbii se v posledních dnech střílelo do demonstrantů. Umírali, protože se jim nelíbí daňová reforma. Ve světě to ale nikoho moc nezaujalo. Jižní Amerika je daleko, sousední státy mlčí, protože je v nich ještě větší brajgl. Je to chvost světa, kde vás na ulici klidně sejme policista v civilu.

Češi mají to štěstí, že na zeměkouli patří k protější hemisféře. Jediná lidská oběť by dokázala shodit vládu. Přesto si stát v posledním roce zvyká na něco, co může tuto velikou výsadu postupně zlikvidovat: i nejzákladnější lidská práva omezuje bez zákona, aniž si s tím ministři lámou hlavu. Pár lidí se sejde v zasedačce a rozhodne, že děti nebudou chodit do školy, babička do kostela, rodičům se zhroutí živnost. Když se jich zeptáte na důvod, odpovědí, že je přece epidemie, tak máte mlčet.