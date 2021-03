Životy nadevše, řekla před rokem vláda a pod jejím velením i my ostatní, abychom zachránili co nejvíc životů. Celý euroatlantický prostor učinil totéž, a tak je k ničemu hloubat nad tím, zda jsme si vybrali dobrou, nebo špatnou cestu. Ale stačí to k životu? ptá se prezidentka Unie rodinných advokátů a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.