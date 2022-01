KOMENTÁŘ: K čemu jsou na světě ženy

Neznalec moderních pořádků možná bez uvážení vystřelí od boku, že ženy jsou na světě proto, aby se staly maminkami a povily nové generace. Jenomže takový odvážlivec by se dočkal obecného opovržení, protože degradovat ženskou úlohu na prostou reprodukci se už nenosí ani v našich zeměpisných šířkách. Kdo by se přece jen nechtěl vzdát třeskutého pojmu „mateřství“, musel by roli matky pojmout minimálně jako evropský projekt s korektním stanovením cílů, prostředků, nástrojů ohleduplné výchovy, metodiky nezávislého porovnávání a zejména hodnotících kritérií, jimiž lze posléze posoudit úspěšnost a udržitelnost.