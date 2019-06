Silničáři by mohli rozvážet na D1 vodu na motorkách, plánuje ministr

Modernizace a opravy se týkají zhruba třetiny celé dálnice, celkem jde o 65 kilometrů na sedmi úsecích. Modernizaci v takovém rozsahu, jak je naplánovaná letos, D1 doposud nezažila. Bude probíhat i v kritickém místě v okolí Humpolce, kde v prosinci loňského roku doprava několikrát zkolabovala kvůli stavebním pracím.

V místech, kde bude probíhat modernizace, bude podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) udržován dvouproudý provoz v zúžených pruzích a rychlost bude omezena na maximálně 80 km/h. Kolony mohou při takto omezeném provozu způsobit hlavně nehody.

„Nemůžeme vyloučit, že zejména před dovolenými kolony na dálnicích budou,“ řekl po Lidové noviny ministr Kremlík. Přeje si, aby lidé mohli při krizových situacích nalézt pomoc u ŘSD.

Jeden z nápadů, jak ulehčit situaci v kolonách je, že by silničáři mohli rozvážet lidem vodu na motorkách. Problém je však v tom, že je zatím nemají k dispozici silničáři ani hasiči.

Ministr by také chtěl zlepšit komunikaci s cestujícími. Sám upozornil, že zkoušel anonymně zavolat na linku ŘSD, když uvázl v koloně a odpovědi ho příliš neuspokojily. „Chci tyto situace zlidštit, je třeba si uvědomit, že tam uváznou i rodiny s dětmi,“ uvedl.

ŘSD připravuje krizové scénáře

Lidé by podle Kremlíka měli být lépe informováni a hledá k tomu cestu s pomocí Českého rozhlasu i soukromých stanic. Řidiči by se podle něj měli dozvědět, jaká je aktuální situace a co se bude dít.

ŘSD plánuje pro případy nehod krizové scénáře, který má zabránit kolapsu a dlouhým kolonám. Je připravené otáčení vozidel přímo na dálnici, aby se mohla vrátit k nejbližšímu sjezdu. Nabízí se také možnost rozebrat středová svodidla, což by umožnilo autům jet do protisměru a najít jinou trasu.

„V okamžiku, kdy se zipuje, řidiči se věnují řízení, dodržují rychlost a rozestupy, se jezdí,“ řekl pro Lidové noviny Mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Lze tedy podle něj očekávat zdržení, ne však úplně krizová stav.

Méně optimistický je dopravní expert Roman Budský. Tak velká koncentrace prací podle ně na dálnici způsobí, že auta pojedou mnoho kilometrů jako „jeden velký had za sebou“ a při jakékoli komplikaci se doprava zastaví. Poznamenal také, že tak silné zatížení opravami D1 zatím nezažila.