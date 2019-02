Na D1 u Humpolce se odstraňují svodidla, tvoří se kolony

14:44 , aktualizováno 14:44

Se zdržením zhruba půl hodiny by měli počítat lidé jedoucí na dálnici D1 směrem na Brno. U Humpolce se tvoří asi tříkilometrová kolona kvůli odstraňování provizorních vozidel. Ta by měla po víkendu zmizet, čímž by se mohlo v problematickém úseku jezdit rychlostí až 100 kilometrů za hodinu.