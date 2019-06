Cesty na dovolenou se zkomplikují, středočeské dálnice budou v létě rozkopané

Kde je třeba zpomalit D1 – po celé léto je třeba počítat s omezením v úseku Mirošovice–Hvězdonice, jde o více než 7 kilometrů. Modernizace v několikakilometrové délce pokračuje rovněž mezi Souticemi a Loktem. D5 – do září budou silničáři modernizovat 5,5 kilometru u Berouna. D10 – probíhá rekonstrukce mostu mezi obcemi Svémyslice a Zeleneč nad dálnicí D10. Práce si vyžádají omezení provozu až do 22. září. D11 – omezení čeká řidiče mezi nultým a osmým kilometrem autostrády až do konce srpna. I/7 – do konce září potrvá oprava mostu u obce Hořešovice mezi Slaným a Louny, provoz je zde převeden do protisměru. I/9 – oprava vozovky v délce 4 kilometrů mezi Mělníkem a Vehlovicemi a zároveň kruhového objezdu u Nefritu skončí do 30. srpna. I/16 – oprava na téměř tříkilometrovém úseku Nemyslovice–Bezno na Mladoboleslavsku potrvá až do listopadu, auta projedou pouze jedním jízdním pruhem. Aktuální uzavírky na

www.dopravniinfo.cz, www.rsd.cz