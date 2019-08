Zlevnit data, rozvážet vodu. Uplynulo sto dní od nástupu tří ministrů

Spravedlnost Marie Benešová Čím se chlubí

Připravila zákon, který pomůže snáze zbavit děti jejich dluhů vzniklých před 18. rokem věku, které si nemusely zavinit. Dokončuje zákon o státním zastupitelství. Prosadila zákon o hromadných žalobách, který umožní spotřebitelům společně žalovat i velkou firmu. Těsně před vládními prázdninami předložila dlouho chystaný zákon o lobbingu. Co jí vyčítají

Sklízí kritiku už jen za to, že se vůbec do funkce nechala jmenovat. Lidé proti ní demonstrovali s obavou, že ovlivní kauzu Čapí hnízdo.