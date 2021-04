Část vyléčených z covidu trpí nespavostí. Nedá se tak fungovat, říká žena

Měsíce poté, co jsem měl covid-19, mě trápí nespavost. S takovým problémem chodí do lékařských ordinací čím dál více lidí. Čím to je, není jasné, podle studie má ale takový problém asi pět procent pacientů. Z nevyspání mi bylo přes den zle, začala jsem brát prášky na spaní, popisuje žena.