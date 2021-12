Balkánskou expanzi polostátní energetické společnosti ČEZ provázely problémy od samého začátku.

Až v posledních letech však přerostly ve vyšetřování, jež znamenalo vážné ohrožení reputace firmy. Před čtyřmi lety totiž vyšlo najevo, že ČEZ poslal do Albánie krátce poté, co uspěl v privatizaci tamní energetické distribuční společnosti, celkem 186 milionů korun na účet do té doby veřejnosti neznámého Nue Kalaje.