Výbušné psaní z Tirany: Dorazily dokumenty k údajné korupci ČEZ

Společnost ČEZ poslala v roce 2009, tedy ještě v éře někdejšího šéfa Martina Romana, do Albánie dohromady 183 milionů korun. Příjemcem byl tamní lobbista Nue Kalaj. Podle podezření albánských úřadů mohlo jít o peníze určené na úplatky pro tamní politiky a úředníky. ČEZ totiž krátce předtím v privatizaci ovládl tamního distributora energie.

Teď by se prověřování případu mohlo znovu rozjet na plné obrátky. Nedávno totiž do Prahy podle informací MF DNES dorazila dlouho očekávaná odpověď na žádost o právní pomoc, kterou Vrchní státní zastupitelství v Praze zaslalo do Tirany již minulý rok.

Informace z Albánie jsou pro případ klíčové. Tamní prokuratura má například k dispozici závěrečnou zprávu albánské parlamentní vyšetřovací komise, která se privatizací tamní rozvodné sítě zabývala a vyslechla v případu několik významných politiků, včetně bývalého prezidenta Saliho Berishy a jeho syna. Do Prahy mohly zamířit například také informace o bankovních převodech z tamních bank.

Státní zástupce Boris Havel, který na kauzu dohlíží, ovšem detaily k případu uvádět nechce. „K vámi položenému dotazu prozatím není, s ohledem na účel trestního řízení, možnost podat bližší informace,“ uvedl Havel.

České zastupitelství muselo žádost u albánské strany urgovat. Zájem o případ kolem údajného uplácení tamních politiků, který před dvěma lety plnil stránky albánských médií, poněkud ochladl.

Nezvěstný řidič

Přispěly k tomu především dvě události. Tou první je zmizení hlavní postavy příběhu – Kosovana Nue Kalaje. Albánské úřady po něm dodnes marně pátrají a podle dostupných informací se jim Kalaje nepodařilo vyslechnout. Tamní média spekulují o tom, že žije buď v Kosovu, nebo ve Francii, kde má údajně rodinu. Kalaj měl být podle všeho prostředníkem ČEZ při jednáních s tamními politiky, a tedy jakýmsi lobbistou.

Jiné zdroje hovoří o tom, že měl být původně jen řidičem manažerů z ČEZ při jejich návštěvách Albánie a měl se také starat o jejich bezpečnost. Vzhledem k tomu, že Kalaj miliony, které na jeho účet ČEZ zaslal, vybral osobně v hotovosti, je jeho svědectví pro případ naprosto klíčové. Stopa peněz, kterou v roce 2017 zmapovali albánští cifršpioni, se totiž po jejich výběru ztrácí.

Odvolaný prokurátor

Druhým důvodem, proč vyšetřování kolem Kalaje ztratilo dech, je změna v nejvyšších patrech albánského státního zastupitelství.

Tamní generální prokurátor Adriatik Llalla, pod jehož dohledem se kauza zpočátku vyšetřovala, na podzim roku 2017 ve své funkci skončil. Nezískal totiž speciální prověrku bezúhonnosti. Llalla byl nakonec stíhán pro praní špinavých peněz a korupci a vyšetřovatelé mu zabavili majetek v hodnotě přes dvacet milionů korun. Případ kolem ČEZ navíc v mezidobí málem vyhasl úplně, protože tamní státní zastupitelství navrhovalo jeho odložení. V Albánii však odložení kauzy v přípravném řízení musí posvětit soud, ale to se nestalo.

V Česku vyšetřování dosud spočívalo zatím téměř výhradně ve výsleších manažerů ČEZ. Firma však prý od té doby nemá o kauze žádné informace. „V polovině roku 2017 jsme v tomto prověřování poskytli veškeré podklady policii. Nemáme informace o dalším vývoji, že by se v této věci cokoliv odehrálo,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.