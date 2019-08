Albánské dobrodružství ČEZ končí, podezření z údajné korupce se neprokázalo

MF DNES to potvrdil státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Boris Havel, který má případ na starosti.

„Ve věci, na kterou se dotazujete, sděluji, že prověřování se již chýlí ke konci. Podezření se prozatím neprokázala. K procesním opatřením cizozemských orgánů nemůžeme poskytnout informace,“ napsal Havel. Zda se policii podařilo získat svědectví klíčové postavy případu Kalaje, který měl být údajně prostředníkem mezi ČEZ a albánskou vládou, však neuvedl.

Souboj ČEZ s Albánií 2014 (červen) Česká republika Albánii hrozí, že jí případně může zablokovat vstup do Evropské unie.

Česká republika Albánii hrozí, že jí případně může zablokovat vstup do Evropské unie. 2014 (říjen) Albánie a ČEZ se dohodly na vyrovnání.

Albánie a ČEZ se dohodly na vyrovnání. 2016 V Albánii začínají vyšetřovat privatizaci tamní rozvodné sítě.

V Albánii začínají vyšetřovat privatizaci tamní rozvodné sítě. 2017 Poslanci ve Sněmovně diskutují o podezření, že ČEZ uplácel.

Poslanci ve Sněmovně diskutují o podezření, že ČEZ uplácel. 2017 Dva exmanažeři ČEZ jdou v Albánii k soudu v jiné kauze, která se týká podvodů.

Dva exmanažeři ČEZ jdou v Albánii k soudu v jiné kauze, která se týká podvodů. 2019 Vyšetřování v Česku se zvolna chýlí ke konci s tím, že se asi nic nestalo.

V kauze byli vyslechnuti bývalí vysocí manažeři ČEZ, kteří měli albánskou akvizici a s ní spojené výdaje na starosti. Ukázalo se, že ČEZ posílal Kalajovi peníze pravidelně. Šlo však o nižší sumy, které byly označené jako plat nebo úhrady za poradenství.

V Albánii navíc český energetický gigant platil ještě dalšího „investičního poradce“, jistého Hamzu Merxhaniho, podnikatele z Makedonie, který žije v Ostravě. Merxhani měl pro ČEZ vyhledávat investiční příležitosti na Balkánském poloostrově.

Vyšetřování probíhá paralelně i v Albánii. Tamní policie a státní zastupitelství nicméně podle všeho zatím neuspěly se snahou získat od Kalaje odpovědi na okolnosti této deset let staré transakce.

Generální prokuraturu v Tiraně navíc před rokem paralyzoval skandál kolem bývalého nejvyššího zástupce Adriatika Lally, který byl stíhán pro podezření z korupce a praní špinavých peněz. A právě on měl Kalajův případ původně na starosti...

Politická kauza

Případ vytáhla na světlo tamní parlamentní komise, která zkoumala privatizaci albánské rozvodné sítě. Poslanci chtěli vyslechnout i vedení ČEZ, jeho manažeři však odmítli.

„V červnu 2014 byla uzavřena dohoda, která narovnala veškeré nároky mezi skupinou ČEZ a Albánskou republikou. Na základě toho ČEZ získá zpět zhruba částku, kterou do nákupu vložil. Dohoda je zcela naplňována. Šlo o narovnání všech nároků, proto ČEZ nevstupuje do politických projevů v Albánii ani do komisí – ať již k privatizaci, nebo k dohodě z roku 2014,“ uvedl k tomu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Komise vznikla poté, co ve volbách uspěli do té doby opoziční socialisté. A Kalaj měl mít podle nich úzké vazby na bývalého premiéra Saliho Berishu a jeho syna. „Můj pocit je, že všechny tyhle peníze byly úplatky pro vedení země. A že pan Kalaj byl využit k tomu, aby je rozdělil,“ řekl k tomu MF DNES šéf vyšetřovací komise socialista Taulant Balla.

Dva případy Romanovy éry

Kauza peněz pro Nue Kalaje je jedním ze dvou stále živých případů, jež se vážou na éru, kdy ČEZ vedl Martin Roman. Také ten druhý – vyšetřování stavby meziskladu vyhořelého paliva pro Jadernou elektrárnu Temelín – však s největší pravděpodobností skončí bezvýsledně. Jihočeská hospodářská kriminálka tuto kauzu už třikrát odložila.

Státní zástupkyně Petra Ullrichová, která dohlíží i na další případy s návazností na ČEZ, však také třikrát policejní rozhodnutí zrušila. Prověřování tak stále formálně pokračuje, byť z policejních kroků je zřejmé, s jakým závěrem zřejmě eventuálně skončí.