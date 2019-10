ČEZ se zmítá v osidlech akce čisté ruce. Místem činu je Albánie

12:05 , aktualizováno 12:05

Albánie kvůli možnosti vstupu do Evropské unie vytáhla do boje s korupcí. Uprostřed všeho se ocitla česká firma ČEZ, jejíž případ se táhne už jedenáct let. V zemi v současnosti vzniká speciální prokuratura, která se bude zabývat vážnými korupčními kauzami, a spor o ČEZ je jednou z jejích priorit.