Letošní duben bude nejchladnější za osmdesát let, hlásí meteorologové

Teploty v Česku budou do konce dubna výrazně podprůměrné. Tento měsíc tak podle meteorologů bude pravděpodobně jedním z nejchladnějších dubnů od roku 1941. Vyplývá to z výhledu počasí na příští čtyři týdny, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotně podprůměrné by v Česku mělo být celé období od 19. dubna do 16. května.