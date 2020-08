Přípravy na letišti finišují, hasiči nakládají letadlo do Bejrútu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Do Libanonu vyrazí šestatřicetičlenný tým, většinu z něj tvoří pražští hasiči. Budou v něm i dva kynologové se psy a specialista na statiku z Libereckého kraje. „Ve skupině je kromě záchranářů celkem pět kynologů,“ podotkla mluvčí hasičů Nicole Studená. Odlet je plánován na 16:00.

Tříčlenný tým s dvěma psy z Liberecka odjel ze stanice hasičů v Turnově do Prahy v 11:00, ocenili pomoc hasičů z kraje Vysočina. „Pomohli s transportem jednoho z našich kynologů z Vysočiny, který díky nim tak stihl být včas připraven v Turnově k hromadnému transportu na letiště Václava Havla,“ řekla mluvčí Lucie Hložková.

Hasičský záchranný sbor ČR @hasici_cr Zajímá vás co všechno s sebou vezeme? A že toho není pro naše nezávislé fungování na místě málo. https://t.co/sctRrguwyg oblíbit odpovědět

O pomoci Bejrútu zasaženému ničivou explozí informoval ráno ministr vnitra Jan Hamáček, podle něhož Libanon přijal českou nabídku. Česko zároveň poskytne humanitární pomoc deset milionů korun, sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„Jsem v myšlenkách s obyvateli Bejrútu, je to obrovská tragédie. Vyslání pomoci je to nejmenší, co můžeme pro Libanon udělat,“ prohlásil Hamáček. Dvě gigantické exploze v bejrútském přístavu, které v úterý poničily několik čtvrtí, si vyžádaly podle aktuálních údajů Libanonského červeného kříže přes stovku mrtvých a více než 4000 zraněných.

Prostřednictvím Černínského paláce nabídl Libanonu pomoc i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Do Bejrútu by mohl zamířit český traumatým a v případě potřeby by se desítka pacientů mohla léčit na klinikách popáleninové medicíny v Česku, uvedl Vojtěch.

Takzvaný USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue) je složen z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje. Je nasazován v případě rozsáhlé mimořádné události a živelné katastrofy, například zemětřesení, závalu či tsunami.

Specializuje se na záchranu ze sutin, z výšek a hloubek. Tým je schopný zhruba do deseti hodin vyrazit na pomoc, pakliže postižená země pomoc přijme, uvedli hasiči na twitteru. V minulosti pomáhal po živelních pohromách v několika zemích.

Hasiči z týmu jsou vybaveni nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, včetně dýchacích přístrojů. Vedle lezeckého vybavení jim podle mluvčí Studené nechybí motorové pily, rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, ale také kvalitní přístroje na vyhledávání zavalených osob - echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery - a hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků. Mají také speciálně cvičené a certifikované psy pro sutinové vyhledávání.