Čeští záchranáři jsou v Bejrútu, při vykládce jim asistovala místní policie

„Máme oficiálně potvrzeno, že letadlo s naším týmem bezpečně přistálo. Na místě je také zástupce naší ambasády v Bejrútu. To nejtěžší nás na místě ale teprve čeká,“ napsali hasiči na Twitteru ve 22 hodin večer po zhruba dvou a půlhodinovém letu.

Čeští záchranáři ihned za asistence místní policie a lidí z české ambasády začali s vykládkou materiálu. „Poté se pojedeme ubytovat na vybrané místo,“ uvedli.

Z ruzyňského letiště přitom odletěli s dvouhodinovým zpožděním. Museli totiž v letadle ještě přeskládat naložený materiál.

„Tým si vybuduje základnu a podle pokynů libanonských úřadů se zapojí do práce. Zůstanou tak dlouho, jak bude potřeba,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček. Koordinaci zajistí zejména místní ambasáda, Hamáček vyzdvihl důležitost rychlého zapojení do akce.

Let se strojem soukromé společnosti Smartwings podle něj vyjde na 1,5 milionu korun a je pravděpodobné, že až tři čtvrtiny nákladů Česku zpětně proplatí Evropská unie.

„Ve výběru společnosti hrála roli dlouhodobá smlouva, kterou hasiči se Smartwings mají. Do vládního airbusu by se také nevešlo veškeré vybavení hasičů a musel by být použit robustnější stroj. S ním by se protáhla doba letu a snížil komfort,“ vysvětlil Hamáček.

Český tým je složený z příslušníků Hasičského záchranného sboru hlavního města Prhy, pěti kynologů hasičů Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje a ze Záchranného útvaru HZS ČR a lékaře z Úrazové nemocnice Brno.

Hasičský záchranný sbor ČR @hasici_cr ℹ️ Máme oficiálně potvrzeno, že letadlo s našim týmem bezpečně přistálo. Na místě je také zástupce naší ambasády v Bejrútu. To nejtěžší nás na místě ale teprve čeká. https://t.co/7RLewcEzJK oblíbit odpovědět

Takzvaný USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue) je nasazován v případě rozsáhlé mimořádné události a živelné katastrofy, například zemětřesení, závalu či tsunami.

Specializuje se na záchranu ze sutin, z výšek a hloubek. Tým je schopný zhruba do deseti hodin vyrazit na pomoc, pakliže postižená země pomoc přijme. V minulosti pomáhal po živelních pohromách v několika zemích.

Hasiči z týmu jsou vybaveni nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, včetně dýchacích přístrojů.

Vedle lezeckého vybavení jim nechybí motorové pily, rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, ale také kvalitní přístroje na vyhledávání zavalených osob - echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery - a hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků. Mají také speciálně cvičené a certifikované psy pro sutinové vyhledávání.

Česko kromě hasičů pošle do Libanonu také 10 milionů korun na humanitární pomoc, oznámil ve středu ministr zahraničí Tomáš Petříček. Prostřednictvím Černínského paláce nabídl Libanonu pomoc i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Do Bejrútu by mohl zamířit český traumatým a v případě potřeby by se desítka pacientů mohla léčit na klinikách popáleninové medicíny v Česku, uvedl ve středu Vojtěch.