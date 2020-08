Česko pošle do Libanonu léky a zdravotnické pomůcky, uvažuje i o lékařích

Kromě pomoci, kterou Česká republika do Libanonu již poslala, země prověří možnost vyslat do Bejrútu také lékaře. Ministerstvo vnitra má v plánu poslat příští týden do Libanonu léky a zdravotnické pomůcky, jejichž seznam ve čtvrtek převzalo od libanonské velvyslankyně Rúly Hamdánové.