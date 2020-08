Jako Hirošima. Bejrút je v troskách, obří explozi slyšeli až na Kypru

Východní část libanonského hlavního města připomíná válečnou zónu, a to i čtyři kilometry od epicentra výbuchu.

„Všechny budovy mají vymlácená okna. Ulice pokrývají kusy skla, auta jsou zdemolovaná. Stromy jsou rozervané, na ulicích jsou běžně k vidění kaluže krve,“ líčí děsivé následky tragédie zpravodaj deníku The Guardian Martin Chulov.

Čím blíž k přístavu, tím jsou škody děsivější. „Desítky budov vykazují známky poškozené konstrukce. Ani týdny vytrvalého ostřelování by nenadělaly takovou paseku,“ dodává reportér z místa zkázy.

„Ze směru, kde se nachází ground zero, přicházejí zmatení muži, ženy a děti. Jen málokdo spěchá. Jen stěží se dostávají přes trosky,“ líčí Chulov a připomíná, že Bejrút během občanské války v letech 1975 až 1990 okusil, co to znamená bombardování a ostřelování. „Ale toto je něco nového,“ míní novinář britského listu.

Na střechách třípatrových fabrik v okolí epicentra se povalují auta, která tam vymrštila exploze. „Záchranáři se stále nedostali na skutečné místo exploze, protože tam stále zuří požár. Krouží tam helikoptéry a snaží se ho uhasit,“ hlásí reportér al-Džazíry.

„Národní katastrofa“

Rozsah zkázy překvapil i bejrútského guvernéra, který pár hodin po explozi dorazil na místo. „Připomíná mi to, co se stalo v Japonsku. V Hirošimě a Nagasaki,“ uvedl Marwan Abboud a před novináři neskrýval slzy. „V životě jsem neviděl devastaci takového rozsahu, takovou katastrofu. Je to národní katastrofa,“ dodal.

Zranění utrpěly stovky lidí, záchranáři registrují tisíce hovorů. Červený kříž na internetu naléhavě žádá lidi, aby darovali krev, a to jakoukoliv krevní skupinu.

Do nemocnice Svatého Josefa, která je vzdálená asi dva kilometry od místa exploze, přivážely sanitky desítky zraněných. Marně. Zařízení je zdemolované.

„Přivážejí lidi do nemocnice, ale my je nemůžeme ošetřit. Nechávají je na ulici. Nemocnice je v troskách, pohotovost je v troskách,“ řekl novinářům jeden z lékařů. Lékaři z jiné nemocnice ošetřují pacienty na parkovišti, jiná zdravotnická zařízení dokonce zraněné už odmítají.

„Chodby jsou plné zraněných, zakrvácených lidí,“ popsal dění v nemocnici Hotel-Dieu reportér al-Džazíry. „Lidé pláčou. Samotná nemocnice je poškozená. Strop nevypadá pevně, vypadá, že se každou chvíli zhroutí,“ dodal.

Exploze v bejrútském přístavu byla tak silná, že ji pocítili i na Kypru. Tedy více než dvě stě kilometrů západně od břehů Libanonu. „Všichni na Kypru to ucítili,“ řekl listu The Guardian obyvatel Larnaky.

„V mém domě se třásly dveře. Tady v Larnace to všichni slyšeli... Bylo to tak hlasité, že si všichni mysleli, že se to stalo tady. Můj dům se třásl,“ dodal muž, který se představil jako George.



Masivní exploze otřásla bejrútským přístavem v úterý večer. Podle posledních informací si vyžádala sedm desítek mrtvých a přes tři tisíce zraněných. Podle ministerstva vnitra byl příčnou požár a následné výbuchy v přístavním skladu, kde byly uloženy tuny zabaveného ledku, který měl být zlikvidován. Ledek se používá při výrobě výbušnin.