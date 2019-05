Benešová jednala se Zemanem. Shodli se na třístupňovém systému zástupců

„Co mne velmi potěšilo, tak to je skutečnost, že jsme se s panem nejvyšším shodli na třístupňové soustavě státního zastupitelství,“ uvedla ministryně spravedlnosti. „Zdůrazňuji, že ji nebudu dělat já. My chceme připravit podklady pro mého nástupce,“ uvedla.

„Shodli jsme se na tom, že pro Českou republiku je luxus mít čtyři úrovně státního zastupitelství. Tři úplně stačí,“ doplnil její vyjádření nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Budeme nyní diskutovat nad tím, jak tyto stupně mají vzniknout.“

Dalším tématem na společné schůzce justičních představitelů byla také přeplněnost věznic či rozpočet státního zastupitelství. Podle Benešové tohle bylo právě jediné témat, na kterém se se Zemanem neshodla. Státnímu zastupitelství se totiž může snížit rozpočet. A to až o pět procent.

Benešová se Zemanem probírala také podobu novely, který by měl brzy zamířit do připomínkového řízení. Benešová v něm navrhuje funkční období pro nejvyššího státního zástupce 7 let a přechodné období 2 roky. Podobu novely naznačila již před týdnem na sněmovním semináři o zárukách nezávislosti státního zastupitelství.

Prostor pro své připomínky dostane i samotné státní zastupitelství. Zeman nicméně uvedl, že obdobně jako u soudců by si dokázal představit pro nejvyšší zástupce funkční období 10 let. „Své připomínky určitě uvedeme. Chceme se podívat na to, jak do funkcí nastupovali v posledních letech krajští zástupci. Podle toho chceme navrhnout úpravu přechodných období,“ uvedl.

Vládní návrh, který připravil předchůdce Benešové Jan Kněžínek (za ANO), předpokládá také dvouleté přechodné funkční období pro nejvyššího státního zástupce, tříleté pro vrchní státní zástupce a tříleté až sedmileté pro vedoucí nižších stupňů státních zastupitelství.

Přesoutěžení všech vedoucích státních zástupců by podle autorů návrhu spadalo do funkčního období příští a přespříští vlády.

Podle současné legislativy je nejvyšší státní zástupce jmenován vládou na návrh ministerstva spravedlnosti. Stejným způsobem je také odvoláván. A to i bez udání důvodu.

Zemanův post má tak v rukou Benešová a vláda Andreje Babiše. V Česku se ovšem již několikátým týdnem protestuje proti nově zvolené ministryni spravedlnosti. Panují totiž obavy o to, že by mohla Zemana odvolat. Sama Benešová taková tvrzení popírá.

Zeman se zavedením funkčních období souhlasí. Kritik ustavení Benešové ministryní Mikuláš Minář z iniciativy Milion chvilek, která pořádá demonstrace za nezávislost justice, na semináři uvedl, že sliby, že nejvyšší státní zástupce nebude odvolán, nestačí.