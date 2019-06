Hra o justici. Benešová navrhne šéfy soudů, které řeší i kauzy blízké Hradu

Benešová se dušuje, že prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který se v minulosti snažil soudce jménem prezidenta ovlivnit, na to nebude mít vliv.

Desítky tisíc demonstrantů na náměstích pravidelně požadují, aby ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) garantovala nezávislost nejvyššího státního zastupitelství a nejlépe rovnou odstoupila. Bez větší pozornosti se ovšem ze zákona odehraje změna, která bude mít na podobu české justice rovněž klíčový dopad.

Do konce funkčního období ministryně se obmění šéfové všech krajských a vyšších soudů. Končí jim zákonné funkční období. Poradkyně Miloše Zemana Benešová tak bude mít zásadní vliv na to, kdo povede instituce, u nichž se během následujících měsíců ocitnou kauzy, které se blízce dotýkají Hradu.

Benešová je známá svou averzí k Vratislavu Mynářovi i Martinu Nejedlému, které viní z toho, že se ji snaží odstínit od Zemana.

Mynář ovšem už v minulosti podle svědectví soudců právě jménem prezidenta na soudy tlačil, jak zmapoval Respekt. Nejnověji potvrdil Radiožurnálu dřívější informaci MF DNES o Mynářově nátlaku kvůli kauze Lány i exministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Pod kontrolou odposlechy BIS

Mandát letos končí předsedovi Vrchního soudu v Praze Jaroslavu Burešovi. A podle několika vysoce postavených zdrojů MF DNES právě tento soud Zemanovy nejbližší mimořádně zajímá. U Vrchního soudu se totiž mimo jiné ocitají žádosti o povolení odposlechů Bezpečnostní informační služby (BIS).

A osádka Hradu žije v neustálém podezření, že po nich kontrarozvědka jde. Sám Zeman přitom svou vlastní službu opakovaně napadá za údajný amatérismus a nazývá ji čučkaři.

Jednotlivé soudy sice dělají výběrová řízení. Zákon ale vyžaduje jediné. Nového předsedu vrchního soudu podle zákona jmenuje z řad soudců právě prezident Zeman na návrh ministryně spravedlnosti.

„Až budou známy výsledky výběrového řízení, budu respektovat doporučení odborné komise,“ dušuje se Benešová. A v reakci na dotaz MF DNES také ministryně prohlásila, že Mynář nebude mít na výběr soudců žádný vliv.

V justičních kruzích už nyní zaznívá, že by volba mohla padnout na někdejšího dlouholetého předsedu pražského městského soudu Jana Sváčka. Toho v lednu bez většího rozruchu do funkce místopředsedy vrchního soudu jmenoval předchůdce Benešové Jan Kněžínek.

Hnutí ANO, za které Kněžínek ve funkci seděl, v případě zmíněného Sváčka předvedlo podivuhodný obrat. Ještě v roce 2014 ho tehdejší ministryně Helena Válková nejmenovala, ač vyhrál výběrové řízení. Váhala tak dlouho, až kandidaturu sám stáhl. Protestovaly proti němu totiž mimo jiné protikorupční iniciativy, kterým vadily Sváčkovy kontakty na vlivného lobbistu Tomáše Hrdličku či exministra spravedlnosti Pavla Němce. Navzdory tomu, že sám Sváček cokoliv nestandardního důrazně popírá.

A MF DNES řekl, že zatím neví, zda by možnost vést vrchní soud chtěl využit.

„To je velmi těžká otázka. Nejsem na ni teď schopen odpovědět. Možností je více, budeme je v následujících měsících debatovat s předsedou,” uvedl Sváček. A o jeho možném jmenování nechtěla mluvit ani Benešová.

„Nezlobte se, ale výběrové řízení zatím nebylo vyhlášeno, zatím nevíme, kdo se přihlásí, proto nyní jednotlivá jména komentovat nebudu,“ řekla ministryně.

Se Zemanem má ovšem Sváček velmi dobré vztahy. Prezident ho už v roce 2013 navrhoval na ústavního soudce, nominace však neprošla přes senátory, kteří mu vyčítali právě klientelistické vazby či členství v KSČ.

Vrchní soud v Praze slouží jako odvolací instance pro krajské soudy. Časem tak u něj může skončit i kauza Lány, v níž je stíhaný šéf Lánské obory Miloš Balák, kterého osobně vybral a dosadil Mynář. A část zakázek z Lán putovala blízkým Mynáře či sponzorům Zemana. Vrchní státní zastupitelství v Praze Lenky Bradáčové nyní rozhoduje, zda podá obžalobu ke středočeskému krajskému soudu.

A Vrchní soud je nadřízený i pražskému městskému soudu. Státní zástupce Jaroslav Šaroch nyní rozhoduje, zda právě k tomuto soudu podá obžalobu na premiéra Andreje Babiše.

I šéfovi městského soudu Liboru Vávrovi přitom končí příští rok v říjnu mandát. Skončit ale může ještě dřív. Zeman totiž už loni naznačil, že by Vávru mohl navrhnout na ústavního soudce.

„Když jsem své jméno slyšel v televizi, byl jsem poctěn, ale zatím to pro mě skončilo. S panem prezidentem ani s nikým z Hradu jsem o tom nemluvil,“ uvedl Vávra s tím, že pokud by nabídka přišla, přijal by ji. Zároveň dodal, že nebude lobbovat za žádného svého konkrétního nástupce. „Jsem příznivcem výběrových řízení,“ uvedl Vávra.

Ten, kdo ho nahradí, přitom povede instituci, která bude nejspíš řešit také kauzu zdravotnického lobbisty Tomáše Horáčka. I o tu se Zemanovi blízcí zajímají. Odvolaná šéfka nemocnice na Bulovce Andrea Vrbovská, kterou policisté za manipulace zakázek stíhají společně s Horáčkem, podle několika zdrojů MF DNES čile komunikovala se hradním poradcem Nejedlým.

Pravidla by měl nastavit nový zákon

A vazby na Hrad dokázali zužitkovat. Jak upozornil iRozhlas.cz, Horáček s Vrbovskou například při poslední inauguraci Zemana dojeli díky speciálnímu povolení limuzínou až téměř k Vladislavskému sálu.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Horáček se přitom po sedmi měsících ve vazbě rozhodl o pavučině firem, která vysávala z českého zdravotnictví stovky milionů korun, mluvit. A dal obšírně najevo, že on prý nebyl hlava celého byznysu.

Benešová přitom nyní má v rukou také přípravu novely zákona o soudech a soudcích. Tu připravil její předchůdce Kněžínek a měla by mimo jiné ukotvit způsob výběru soudců i jasná pravidla pro jmenování jejich předsedů. V dubnu však návrh odmítlo kolegium předsedů krajských soudů, neformální ale vlivný orgán. V pondělí na velkém jednání na ministerstvu vypořádávali připomínky.

„Je důležité mít zákonem stanovená pravidla, která potlačí jakákoliv možná podezření z manipulace. Paní ministryně nás ujistila, že udělá vše proto, aby tyto procesy byly v zákonu nastaveny, nicméně nestihne se to dříve než od roku 2021, takže řada předsedů soudů už bude vybraných,“ uvedla šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová.