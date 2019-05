Výměnu nejvyššího státního zástupce vůbec neřeším, ohradil se Babiš

Podle našich informací si Úřad vlády vyžádal životopisy několika významných osobností justice. Tvrdíte, že to není pravda. Jste si jistý, že nikdo z Úřadu vlády skutečně nevznesl takový požadavek?

Tuto informaci jsem se dozvěděl dotazem od jiného novináře z jiného média a požádal jsem ředitelku Úřadu, aby to prověřila. Potvrdila mi, že od vámi jmenovaných osob nikdo životopis nežádal. Nechápu, proč zveřejňujete nepravdivou informaci a ani se nás nezeptáte na reakci a neověříte si to na Úřadu vlády.

Když jsme psali o tom, že má Jana Kněžínka nahradit Marie Benešová, taky jste to popíral. Nesnažíte se prostě jen něco ututlat?

Když jste psali tuto spekulaci, tak jsem měl na stole tři jména na tento post. Pan Kněžínek byl od začátku na tomto postu dočasně. Plánovaná rekonstrukce vlády a s tím rozvířené spekulace v médiích urychlily realizaci dohody s panem Kněžínkem a výměnu na tomto postu. Měl jsem na stole tři jména, Marie Benešová byla jedním z nich a nebyl jsem ještě rozhodnutý.

Jak jste spokojen s prací nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana?

Neznám práci nejvyššího státního zástupce a tudíž ji nemůžu hodnotit. Jeho názory se dozvídám z médií.

Je možnost, že byste jako premiér lobboval za nějaký zahraniční post pro Pavla Zemana?

Určitě ne.

Můžete zaručit, že Pavel Zeman zůstane v tomto volebním období nejvyšším státním zástupcem?

Spekulaci o výměně nejvyššího státního zástupce jsme odmítli, vůbec to neřeším.

Pokud by se Pavel Zeman přesto rozhodl dobrovolně odejít, byli by vhodnými kandidáty na jeho post Roman Kafka nebo Stanislav Mečl?



I kdyby to nastalo, nejsem to já, kdo bude dávat takový návrh. Je to v kompetenci ministra spravedlnosti.