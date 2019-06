Benešová Babišovi věří. Podle ní splnil požadavky, aby zamezil střetu zájmů

11:35 , aktualizováno 11:35

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová nevidí důvod, proč by neměla premiérovi Andreji Babišovi věřit ve sporu s Evropskou komisí v otázce střetu zájmů. Podle ní splnil všechny zákonné požadavky, když převedl Agrofert do svěřenského fondu. Ministryně to řekla v pořadu Partie televize Prima.