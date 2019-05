Nejvyšší státní zástupce má mít mandát na dobu určitou, navrhuje Benešová

Změna zákona o státním zastupitelství by měla přinést pevně stanovené funkční období vedoucích státních zástupců. A odvolatelnost nejvyššího státního zástupce v kárném řízení.



Podle současné legislativy je nejvyšší státní zástupce jmenován vládou na návrh ministerstva spravedlnosti. Stejným způsobem je také odvoláván. A to i bez udání důvodu.

Post současného nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana má tak v rukou Marie Benešová a vláda Andreje Babiše. V Česku se ovšem již několikátým týdnem protestuje proti nově zvolené ministryni spravedlnosti. Panují totiž obavy o to, že by mohla Zemana odvolat. Sama Benešová taková tvrzení popírá.

V případě, že by se přijala novela o odvolání nejvyššího státního zástupce v kárném řízení, ležel by jeho osud v rukou kárného soudu, které by byl nezávislý na moci výkonné.

Nová legislativa by také měla přinést konkrétní funkční období vedoucích státních zástupců, stejně jako je tomu v současné době u soudců. Benešová prosazuje omezení funkčního období na sedm let bez možnosti opakování mandátu. Podle pirátského poslance Jakuba Michálka by měl nejvyšší státní zástupce mít desetiletý mandát. A ještě dva roky po změně zákona by měl mít jistotu dvou let ve funkci.

„Nejvyšší státní zástupce je orgán ohrožený nejvíce. Já sama jsem byla odvolána s odůvodněním, že Paroubek chce mít klid,“ připomněla Benešová u kulatého stolu své působení v úřadu nejvyššího státního zástupce. „Je potřeba současný zákon změnit,“ doplnila.

Návrh novely chce vláda předložit příští měsíc. Ještě předtím ho chce prodiskutovat se Zemanem. „Já sama jsem vázána tím, co vláda schválila ve vládním prohlášení. Tam je zakotveno, že máme do konce roku předložit novelu zákona o státním zastupitelství, která je v podstatě připravená,“ řekla Benešová. „Prosazovala jsem od počátku, aby byly konkrétní důvody pro odvolání, aby to mohlo být jedině přes kárné řízení,“ zdůraznila Benešová. Zároveň připomněla, že se to dosud nepodařilo.

Na novele pracoval již její předchůdce Kněžínek. Návrh předpokládá také dvouleté přechodné funkční období pro nejvyššího státního zástupce, tříleté pro vrchní státní zástupce a tříleté až sedmileté pro vedoucí nižších stupňů státních zastupitelství. „Přesoutěžení všech vedoucích státních zástupců by spadalo do funkčního období příští a přespříští vlády,“ uvedl Franěk.

Náměstek legislativní sekce ministerstva spravedlnosti Michal Franěk v této souvislosti připomněl, že se vládní novela opírá o doporučení GRECO (Skupiny států proti korupci pozn. red.) a není to jen výmysl současné vlády. Novela by měla nabýt účinnosti od roku 2022.

Pavel Zeman je pro

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se zavedením funkčních období souhlasí. „A souhlasím s tím, aby funkční období byla v souhlasu s funkčními obdobími předsedů soudů,“ řekl. Prezident Unie státních zástupců Jan Lata označil za největší nedostatek nynějšího zákona, že nejvyšší státní zástupce může být odvolán vládou na návrh ministra spravedlnosti bezdůvodně. Návrhům na zavedení funkčního období pro vedoucí státní zástupce rozumí.

Z vyjádření zástupců poslaneckých klubů vyplynula většinová podpora pro projednávané úpravy, byť se neshodovali v tom, zda mají jít cestou vládního nebo poslaneckého návrhu. Poslanci TOP 09 a STAN podali totiž obdobný návrh již dříve.

Rychlejší poslaneckou cestu podpořil jeden z organizátorů nynějších demonstrací za nezávislost justice a za demisi Benešové Mikuláš Minář z iniciativy Milion chvilek pro demokracii. „Základní pojistka“, jak uvedl, by měla být přijata zrychleně. Sliby, že nejvyšší státní zástupce nebude odvolán, podle Mináře nestačí. Od některých opozičních politiků však zaznělo, že si nedovedou představit, že by vláda za nynější situace Pavla Zemana odvolala.