Průměrný důchod bude za rok 15 tisíc, slibuje Babiš. Kopl si do Maláčové

„Důchody budou nadále růst. Není důvod k obavě, že by nerostly. Myslím že to bude víc než 15 tisíc korun průměr v roce 2021,“ řekl. Doplnil, že vláda hodlá zakotvit další zvyšování důchodů i do rozpočtových rámců na následující roky po skončení funkčního období Sněmovny.



Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 korun, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrný důchod by tak měl činit 14 326 korun. Podle Babiše není důvod obávat se toho, že by v budoucnu peníze na důchody státu chyběly.

„Tím, že navyšujeme mzdy, máme vyšší odvody sociálního pojištění,“ řekl. Odmítl varování ekonomů, že kvůli odchodu silných populačních ročníků do penze bude v budoucnu nutné počítat s propadem státních příjmů. „Co ekonomové vědí o tom, co bude v roce 2030? Kdo bude u vlády?“ řekl.

K navrhované důchodové reformě, jejíž varianty představila tento týden ministryně práce Maláčová, se Babiš vyjadřovat nechtěl. Řekl, že podrobnosti zatím nezná, dozví se je až na úterním jednání koaliční rady. K samotné ministryni poznamenal, že přišla ze státní správy, takže nemá představu o tom, jak to vypadá na příjmové straně rozpočtu.

„Ale na té výdajové straně pořád přichází s nějakými nápady,“ dodal. Odmítl komentovat i vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové, která mluvila skepticky o tom, že by se důchodovou reformu podařilo prosadit před koncem funkčního období Sněmovny příští rok na podzim.

Premiér uvedl, že pokud se mluví o důchodové reformě, je nutné hledat konsenzus všech sněmovních stran a zároveň vyřešit příjmovou i výdajovou stránku reformy. Znovu přitom odmítl návrh ČSSD, aby se kvůli financování reformy zavedla sektorová bankovní daň.

Babiš také řekl, že bez ohledu na hospodářský vývoj země zůstanou zachovány nynější slevy na jízdné pro studenty a seniory. „Důchodci jsou priorita,“ sdělil s tím, že jeho vláda chce srovnat křivdy z minulosti a zvednout důchody ženám, které se doma staraly o děti, a nyní kvůli tomu nižší příjem než muži.

Čaputová je modla, všichni by ji chtěli

Kromě důchodů Babiš v Partii mluvil také o debatách s hnutím Milion chvilek pro demokracii, které podle svých slov pozval k jednání, ale zástupci hnutí prý chtěli přítomnost České televize, což Babiš odmítl. Prohlásil také, že se snaha o jeho sesazení přenáší do Bruselu.

Zopakoval také několik svých dřívějších nařčení, třeba že je nezisková organizace Transparency International „zkorumpovaná“ a „udavačská“. „Bere peníze od státu. Spolu s Piráty mě udává do Bruselu,“ míní s tím, že se Evropská unie mstí Visegrádské čtyřce, protože neumožnila zvolení jiného spitzenkandidáta do čela Evropské komise.

„Jediné Slovensko se nekritizuje, protože tam mají paní (Zuzanu) Čaputovou, která se stala modlou a každý by ji v Česku chtěl za prezidentku,“ dodal. Na otázku, co se mu dosud – v polovině funkčního období – nepovedlo, Babiš řekl, že „čekal, že to bude rychlejší“. „Ministři také nerostou na stromech,“ dodal.

K mezinárodní situaci pak prohlásil, že se čeští policisté z Iráku stáhli jen dočasně a nyní jsou na dovolené. „Zřejmě tam proběhla špatná komunikace mezi vojáky a policisty, ale naši policisté se do Iráku vrátí. Spojené státy podle mého názoru neřešily konflikt s Íránem dobře, když zabily (Kásema) Solejmáního,“ řekl také s tím, že všechno se dá řešit diplomatickou cestou.

Čeští vojáci by navíc podle něj měli být na místech, kde se dějí věci s přímým dopadem na Česko. Třeba v Turecku, Sýrii nebo Libyi.