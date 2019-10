Babiš řekl, že je pro to, aby se vyrovnaly důchody mezi muži a ženami

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD na jaře v souvislosti s jednáním důchodové komisi mluvila o tom, že je více možností navýšení penzí žen. Například zvýšení penzí o pevnou částku za každé dítě, možnost poukázat část daní od dětí ve prospěch rodičů či diferenciované valorizace důchodů.



„Na koaliční radě máme důchody. Měli bychom se poprvé dozvědět, co důchodová komise navrhuje, respektive, co navrhuje sociální demokracie, která to má v resortu,“ řekl v úterý Babiš.



Řešit se podle něj má dřívější odchod do důchodu v některých profesích. „Na změnu důchodů, jejich financování, eventuálně jejich reformu je potřeba dohodu v celé Poslanecké sněmovně,“ uvedl premiér.



Koaliční partneři budou podle Babiše řešit i téma zálohované výživné. „Bankovní daň pro nás není vůbec téma, musíme plnit věci, které máme v programovém prohlášení vlády,“ zopakoval předseda vlády, že bankovní daň přes jeho ANO neprojde. On i ministryně financí Alena Schillerová také řekli, že kdyby bankovní daň ČSSD předložila jako svůj vlastní poslanecký návrh, vnímalo by to ANO jako porušení koaliční smlouvy.



„Bylo by to bezesporu porušení koaliční smlouvy a myslím, že by nebyla jiná cesta, než koaliční smlouvu vypovědět,“ řekla Schillerová. O možnosti, že bankovní daň navrhne sama ČSSD, před tím mluvila ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová.