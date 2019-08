Krajští radní chtějí rozsáhlou studii, jak opravit zlínskou nemocnici

Rada kraje návrh – překvapivě jednomyslně – doporučila k projednání na zastupitelstvu. To ale neznamená, že politici změnili názor.

„Osobně s tím nesouhlasím, protože je to zbytečná práce, ztráta času a vyhazování peněz,“ prohlásil lidovecký hejtman Jiří Čunek. „Na druhou stranu musím respektovat, že jsou tady kolegové, kteří se bez tohoto materiálu nerozhodnou. V tom případě ať rozhodne zastupitelstvo, kterou cestou se vydáme,“ vysvětlil.

Hnutí ANO vysvětluje svůj požadavek tím, že materiál, který by srovnával obě možnosti řešení, žádalo už v minulosti, ale nedostalo ho. Bez něj se údajně nemohou zodpovědně rozhodnout.

Navrhli proto srovnávací studii modernizace a dostavby Baťovy nemocnice zpracovanou nezávislým odborníkem. Materiál má odpovědět na otázku, jak by takový projekt byl možný po technické, časové i finanční stránce. Také má odborně vyhodnotit investiční záměr na novou nemocnici.

„Když je nám vytýkáno, že se chováme neprozíravě, neprofesionálně, nečteme materiály nebo je špatně chápeme, tak jsme chtěli udělat tento pokus, abychom si věci vysvětlili a posunuli dál,“ konstatoval ekonomický náměstek za ANO Jiří Sukop.

Stávající areál má být na stejné úrovni jako nová nemocnice

Hnutí původně žádalo dokument, za který by kraj zaplatil do dvou milionů korun a hotový by byl koncem roku. Podle hejtmana a dalších radních by to ale nebylo řešení.

„Takový materiál už jsme dělali asi třikrát a dělat ho znovu by bylo k ničemu. Nakonec jsme se dohodli, že studie by měla být komplexní, aby měla smysl,“ konstatoval radní Petr Gazdík (STAN).

Návrh ANO proto radní rozšířili a doplnili. Zastupitelé budou rozhodovat o studii, která by podle Čunka stála 7 až 14 milionů korun.

Kraj chce, aby materiál nabídl takovou možnost modernizace, aby areál byl na stejné úrovni jako v nové nemocnici. Jeho součástí bude i popis stavebních prací, vliv na provoz špitálu, vyhodnocení území včetně dopravy, omezení péče nebo ekonomických dopadů.

Se zpracovatelem, který by vzešel z výběrového řízení, budou také spolupracovat lékaři, kteří se podíleli i na investičním záměru nové nemocnice.

Nemocnice je předvolebním tématem

Jestli i za takových finančních podmínek budou zastupitelé na studii trvat, se ukáže v září. Hejtmanův plán je ale jasný.

„Když kolegům znovu představíme, co už se udělalo a co se udělat má, tak je to třeba může přesvědčit, že další studie je opravdu zbytečná. Protože důvodů pro rozhodnutí mají už v tuto chvíli hodně,“ konstatoval Čunek.

Právě on je hlavním zastáncem investičního záměru na stavbu v Malenovicích, který však zastupitelé v červnu neschválili. Z koalice ho nepodpořili právě zástupci ANO, a i když jej podpořila část opozice, pro jeho prosazení nakonec chyběly dva hlasy.

Stále navíc platí, že názor koaličních stran se od posledního neúspěšného zasedání zastupitelů nezměnil a rozhodnutí o stavbě nemocnice patrně nepadne dříve než po krajských volbách.

„Bohužel je to tak, už teď je otázka nemocnice těžkým předvolebním tématem,“ podotkl radní Jan Pijáček (ODS).