Lidé doma vaří a uklízejí, množství odpadu ve Zlíně narostlo o pětinu

Kolem popelnic na směsný i tříděný odpad leží plné pytle odpadků, taky kartonové krabice, sklenice i střepy. Sem tam i starý stůl nebo židle.

Tak to nyní vypadá na některých místech největšího zlínského sídliště Jižní Svahy. Pro technické služby už to znamená, že mají na území, o něž se starají, černé skládky, jež je třeba likvidovat.

„Jedna četa se věnuje odklízení černých skládek. Když je odpad u popelnic, tak ho odvezou na skládku,“ zmínil ředitel zlínských technických služeb Jakub Černoch.



„K navýšení množství odpadu došlo v poměrně krátké době. Velká část občanů je doma a má čas na úklid. Na to není systém svozu komunálního ani tříděného odpadu určený. Navíc stanoviště na tříděný odpad zneužívají firmy, které tam vyvážejí.“

Odpad z firem se objevuje kromě sídliště i na odlehlejších místech, kam se dá snadno dostat autem, například na točnách hromadné dopravy na Kudlově či v Jaroslavicích. Černoch odhadl, že odpadu je v současnosti více asi o dvacet procent. Podle něho by bylo navýšení četnosti svozu ve Zlíně komplikované a nákladné.

„Nemělo by smysl předělávat svozové trasy. Věřím, že se to zase vrátí do normálu,“ řekl Černoch.

S podobnými potížemi se potýkají také jiná města ve Zlínském kraji a jejich technické služby. Například ve Valašském Meziříčí, kde k mimořádným svozům v kritických chvílích přistoupili.

„Odpadu je víc, registrujeme to už déle než měsíc,“ přitakal valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek. „Nějakou dobu byl zavřený sběrný dvůr, což byl problém. Chyběly nádoby na odpad, museli jsme dělat mimořádné svozy.“

Ve většině měst včetně Zlína byly sběrné dvory zhruba měsíc zavřené, když byla situace s koronavirem nejkritičtější. Lidé tak začali velkoobjemový odpad, jako třeba starý nábytek, nechávat u popelnic. Někteří to dělají dosud, i když už mají i jinou možnost.

„Po znovuotevření sběrného dvora byl zájem lidí obrovský. Zaměstnanci nestíhali odpad třídit a házet do jednotlivých kontejnerů,“ nastínil Stržínek.

Také v Uherském Brodě lidé vyhazují více odpadu, zvláště před některými většími panelovými domy. Radnice tam situaci řeší přidáváním kontejnerů.

„Někde lidé vysypou odpadkový koš klidně před popelnici, to se také stává,“ všiml si uherskobrodský radní David Surý, který má tuto problematiku v kompetenci. „S množstvím odpadu je to jako o vánočních svátcích. Když jsou lidé doma, produkce odpadu se zvyšuje a kontejnery jsou přeplněné,“ poznamenal.

Ve Vsetíně, kde ani během nouzového stavu nezavřeli sběrný dvůr, odhadují, že je v současnosti o 20 procent více směsného a o 30 procent velkoobjemového odpadu. „V dubnu toho ještě nebylo více, začalo to v květnu,“ sdělil jednatel vsetínských technických služeb Jan Štěpaník.

Firma dělá i jarní svozy odpadu v okolních obcích, kde je podle něho více odpadu o 30 procent. Důvod je stejný: lidé jsou doma a dělají pořádek.

„Při jarních svozech bývá odpadu více, teď je to ale ještě o hodně silnější,“ všiml si Štěpaník.

V Kroměříži zvýšili četnost svozu papíru, aby situaci zvládli. „Přidali jsme jeden svoz, vozíme papír až třikrát týdně,“ přiblížil Antonín Mudroch, jednatel společnosti Biopas, která sváží odpad v Kroměříži a z poloviny ji vlastní město. „Pokud jde o tříděný odpad, bývá bohužel i venku na zemi, nejen v nádobách.“

Problém bývá v tom, že mnoho lidí například kartonové krabice nerozloží, ale dává je do nádoby v původním tvaru, čímž zbytečně zabírají místo.