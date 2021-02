Do hry se vrací interna z roku 2008, kraj zaktualizuje původní projekt

Interní oddělení ve zlínské nemocnici přitom patří mezi nejvytíženější obory, ročně tam lékaři hospitalizují přes 3 500 pacientů a zdravotníci provedou každý rok přes 30 tisíc různých vyšetření.

Modernizace sedmipatrové budovy patří k dlouhodobě odkládaným plánům Zlínského kraje. Současné hejtmanství nesouhlasí se stavbou nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.

Problém s internou chce vyřešit „oprášením“ projektu, který vznikl v roce 2008 a nabízel modernizaci a dostavbu celé nemocnice v sedmi etapách.

„Nezbývá nám nic jiného než postavit novou internu a urgentní příjem. To je to, co zlínská nemocnice potřebuje nejvíce. Pokud to vyřešíme, máme padesát procent potíží za sebou,“ tvrdí hejtman Radim Holiš.

„Chceme vyjít z konceptu, který tady v minulosti byl, seznámili jsme se s ním, mluvili jsme s jeho autorem, ptali jsme se na modernizaci provozu i na aktualizaci projektu. Závěr je, že se nám to líbí.“

Jak bude kraj v areálu postupovat, má být jasné příští týden. Harmonogram investic přinesou na jednání rady náměstkyně za zdravotnictví Olga Sehnalová a náměstek za investice Zbyněk Fojtíček.



Rada pak rozhodne o tom, že zadá peníze na zpracování projektové dokumentace na stavbu interny. Nemocnice přitom má už zpracovaný plán rekonstrukce současné budovy, která je kvůli rozvodům elektřiny nezbytná.

„Potřebujeme vyměnit hlavně elektroinstalaci. Ale rekonstrukce počítá i s dalšími úpravami. Není to zase tak složité, začít můžeme ještě letos,“ pronesl končící ředitel Baťovy nemocnice Radomír Maráček s tím, že náklady na celkovou rekonstrukci se pohybují kolem 150 milionů korun.

Původní generel by se podle něj musel aktualizovat. „A je i potřeba, aby si kraj řekl, jak bude v modernizaci areálu pokračovat dál, protože stavbou interny by byla hotová jen první etapa a na ni by měly navazovat další,“ upozornil Maráček.

Plán z roku 2008 schválili zastupitelé vedení koalicí ČSSD a ODS. Počítalo se v něm se sedmi etapami, které měly, podle tehdejších cen, stát přes šest miliard korun a trvat přibližně 16 až 20 let. Příprava pokračovala a v roce 2011 měl kraj k dispozici aktualizovaný projekt na nultou i první etapu včetně vydaného stavebního povolení.

V dalších čtyřech letech, kdy krajskou koalici tvořily ČSSD, KSČM a Strana práv občanů Zemanovci, se práce příliš neposunuly. Za minulého vedení v čele s KDU-ČSL, hnutím ANO a ODS stavební povolení propadlo a zmíněný generel hejtmanství vyhodnotilo jako zastaralý, přičemž práce měly stát více peněz než stavba nové nemocnice.

„Tento materiál je určitě použitelný, jen je třeba ho aktualizovat. Zdravotnictví se sice vyvíjí z hlediska techniky a vybavenosti, ale budovy a logistika jsou platné pořád. Jen si kraj musí ujasnit priority a zadání,“ domnívá se Luděk Tomek, ředitel a předseda představenstva firmy LT projekt, která je autorem generelu.

Investiční záměr nové nemocnice zatím nezrušili

Nultá etapa spočívala ve zbourání staré prádelny, zavedení inženýrských sítí a stavbě nové silnice, která by vedla nad budovou porodnice a interny a usnadňovala dopravu v areálu.

V první etapě byla připravená stavba sedmipodlažního centrálního pavilonu, který se měl stát interní klinikou. Náklady tehdy překračovaly jednu miliardu.

Investiční záměr nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích rada ani zastupitelé zatím stále nezrušili. Kraj chce nejdříve vědět, co by to pro hospodaření a ekonomiku znamenalo.



Proto čeká na zpracování ekonomické analýzy a znalecký posudek. Hotový by měl být do příštího zasedání zastupitelstva v dubnu. Veřejnou soutěž na projektanta nové nemocnice radní už zrušili.

Kromě zlínské nemocnice řeší kraj také investice do svých dalších špitálů. „Kraj by měl být sebevědomý a neměl by se bát zdravě investovat. I proto řešíme projekty, které mají nemocnice naplánované a pouštíme do nich peníze na přípravu projektové dokumentace. Cílem je, abychom byli připravení a dokázali na ně čerpat dotace,“ doplnil náměstek David Vychytil zodpovědný za finance.