Tři nemocnice ve Zlínském kraji mají nové vedení, u Baťovy rozhodnuto není

Uherskohradišťskou nemocnici dál povede Petr Sládek, vsetínskou Věra Prousková. Oba jsou ve funkci 7 let.

Změna nastává v Kroměříži. Petra Liškáře vystřídá Lenka Mergenthalová, jež nemocnici vedla před ním a odvolal ji bývalý hejtman Jiří Čunek.

„Myslím, že mám nemocnici co nabídnout už proto, že mám zkušenosti s jejím vedením i s vedoucí pozicí na jednom oddělení,“ řekla Mergenthalová. Všechny čtyři krajské špitály teď mají vlastní samostatné vedení.



Svých funkcí se nově zvolení ředitelé ujali už v pondělí, kdy radní odvolali dosavadní tříčlenná představenstva.

Na vedení zmíněných tří nemocnic se tak už nebude podílet Radomír Maráček, který byl dosud předsedou všech představenstev. V této funkci zůstává v těchto dnech pouze ve zlínské nemocnici. Stejně tak o pozice přišel Josef Machek, jenž byl členem představenstva všech nemocnic.



Kraj vypsal výběrové řízení v prosinci. Nová koalice to vysvětlovala tak, že chce prověřit, zda současný management splňuje požadované nároky. Do otevřené soutěže se tak mohli přihlásit i současní ředitelé.

Zároveň ale zástupci kraje neskrývali, že nejsou příznivci společného fungování nemocnic pod jedním vedením, které zavedla předchozí rada. „Důvodem změny je nový koncept směřování nemocnic,“ konstatoval hejtman Radim Holiš .

Nově zvolení předsedové představenstev většinou neměli ve výběrovém řízení konkurenci. Do Hradiště a Vsetína se hlásil jeden zájemce, do Kroměříže dva. Kromě povinných dokumentů museli předložit také návrh jmen členů představenstva, se kterými by nemocnici chtěli vést.

V Hradišti tak ve vedení znovu usedne například místostarosta Uherského Brodu Jan Hrdý, ve Vsetíně bude v představenstvu Martin Metelka, který nemocnici v minulosti vedl dvacet let, a v Kroměříži Svatava Mazurková, současná ekonomická náměstkyně.

Větší zájem vzbudil pouze post předsedy Baťovy nemocnice ve Zlíně, kde se přihlásili tři zájemci.