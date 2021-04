Rozvolnění ve Zlínském kraji se nakonec neodkládá, školy otevřou jako jinde

Od pondělí 12. dubna tedy v regionu nastoupí děti do škol, otevře se část obchodů a také venkovní prostory zlínské zoo.

Tuto variantu podle hejtmanství respektuje i ministerstvo zdravotnictví a podporuje vedení nemocnic.

Vedení kraje k tomuto postupu přistupuje navzdory prohlášení exministra zdravotnictví, který upozorňoval, že epidemie do regionu došla nejpozději a teprve kulminuje. Navrhoval rozvolnění opatření o týden odložit.

Hejtmanství však argumentuje tím, že je přichystáno pravidelné testování ve školách 2x týdně, otevření části služeb sníží migraci lidí mezi kraji a zvýší se důraz na dodržování platných opatření.

Do krajů už dorazily antigenní testy pro školáky. Dostal je rovněž Zlínský kraj, který je ve středu začal distribuovat do jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Tady si je vyzvedávají zástupci škol. Jde o testy založené na výtěru z kraje nosu a všechny školy dostanou stejný typ.

Na verdikt ohledně posunutí opatření už netrpělivě čekaly děti, rodiče i samotné školy. „Rodiče nám volají, jsou nervózní z nedostatku informací a zlobí se. Ale ani my nemáme informace,“ uvedl ve středu odpoledne zástupce ředitele 17. základní školy ve Zlíně na Křibech Pavel Růžička.

Na otevření škol od následujícího pondělí jsou ve škole připravení s tím, že se má střídat po týdnu vždy osm tříd. Přicházely by ve dvou časech, aby se žáci nepotkávali před školou ani v jídelně.

S otevřením počítala i zlínská zoo, pro niž je návrat návštěvníků existenční záležitost. V omezeném režimu by do ní mohlo 2 500 lidí. „Ten počet nám zajistí náklady na provoz. Pokud by se otevření o týden posunulo, budou nám ty prostředky chybět,“ řekl ředitel Roman Horský.

Hodně dlouhý by byl týden navíc i pro obchodníky. „Každý den je špatně,“ reagoval ředitel obchodního centra Centro ve zlínských Malenovicích František Rochovanský.