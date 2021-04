Příprava předškoláků teď zůstala na rodičích, zřejmě přibude odkladů

Rozeznat jarní květiny na obrázku je pro pětiletého Vincenta hračka, jen bledule se sněženkami se mu pletou. Takže to nechá na později a pouští se do hledání správné cesty v bludišti. Mezitím se radí s maminkou a cesty si postupně maluje pastelkou.

„Daří se mi to dobře,“ konstatuje, když narazí na tu správnou. Neřeší přitom, že právě procvičuje elementární znalosti o jarních změnách v přírodě, správný úchop tužky a díky spolupráci s mámou i hledání rovnováhy v mezilidských vztazích.

Vincenta čeká zápis do první třídy, a protože jsou školky zavřené, musí přípravu zvládnout distančně. Ve Zlínském kraji je teď ve stejné situaci zhruba pět tisíc předškoláků.



„Každé pondělí mají rodiče na webu připravené téma na celý týden. Jsou tam úkoly, básničky nebo tvoření,“ popsala ředitelka zlínské Mateřské školy Kolektivní dům Hana Kadlčáková.

Práce s předškoláky vypadá jinak než se staršími dětmi, které už chodí do první nebo druhé třídy. Nepracují s počítačem, potřebují papír a pastelku. A dospělého k ruce, aby jim poradil a přečetl zadání. Nebo aby si poslechl novou básničku.

Učitelky vytvářejí návody na rukodělné práce, aby děti procvičovaly jemnou motoriku, či pracovní listy, do nichž děti vyplňují, luští a kreslí. Pokud rodiče nemají možnost si je vytisknout, jsou k dispozici ve školce.



„S rodiči jsme v kontaktu a nabízíme konzultace. Oni nám zase dávají zpětnou vazbu, co se dětem daří. To hlavní je teď ale na nich,“ podotkla Kadlčáková.

Naprostou většinu mateřských škol ve Zlíně zřizuje město. O tom, jak distanční výuku pojmou, však rozhodovala každá školka zvlášť. Podle radní Kateřiny Francové odpovědné za školství si s úkolem poradily dobře.

„Nabídly rodičům několik komunikačních kanálů, využívají webové stránky i sociální sítě. Posílají úkoly či natáčejí videa,“ vysvětlila Francová a pochválila je za sdílení nápadů mezi školkami.

Učitelky rodičům poradí se školní zralostí

Podobně přistupují k distanční výuce předškoláků v dalších místech. Například školky v Uherském Hradišti udělaly už na přelomu roku konzultační schůzky. Během nich se rodiče předškoláků dozvěděli, jestli jejich dítě je na přestup do první třídy zralé, nebo by bylo na místě zvážit odklad školní docházky.

A informace jak s dětmi pracovat dostali rodiče také díky edukačním kurzům, které školky stačily aspoň zahájit. „Rozhodnutí je samozřejmě na rodičích, ale v podstatě máme předškoláky, kteří skutečně půjdou k zápisu, podchycené,“ vysvětlila Ilona Močičková, ředitelka uherskohradišťské MŠ Svatováclavská.

Řídí zároveň deset mateřinek a každý týden se s vedoucími učitelkami jednotlivých školek setkává online na pedagogické radě. „Hledáme možnosti, jak to rodičům co nejvíc usnadnit a snažíme se zůstat v kontaktu s dětmi,“ zmínila Močičková.

Čas od času se proto s rodiči domluví na online spojení, aby děti mohly paní učitelce ukázat své obrázky a popovídat si s ní.

Důležitým předpokladem pro to, aby dítě přechod do základní školy zvládlo, je takzvaná sociální zralost. A právě o ni se momentálně odborníci bojí nejvíce. Malé děti snadno ztrácejí návyky a režim, na který byly ve školce zvyklé.

Odkladů může přibýt

„Je něco jiného, když se má dítě obléknout samo doma, nebo když se jich v jednu chvíli sejde v šatně osmadvacet a musí se obléknout rychle,“ nastínila Močičková. „Ve škole s tím pak mohou dost bojovat,“ dodala.

Také rodiče si to uvědomují a je to jedním z důvodů, proč letos ve zvýšené míře uvažují o odkladech školní docházky. Dalším důvodem je nejistota, jak bude příští školní rok vypadat a zda už se stihne život vrátit z koronavirové krize k normálu.

„Rodiče skutečně mají velké obavy, víme o nich. Kolik odkladů ale nakonec bude, na to si musíme počkat,“ sdělila Francová. Pokud by zůstalo ve školkách víc předškoláků, než je obvyklé, jejich kapacitu by to nemělo ohrozit.

Mohlo by se ovšem stát, že některé školky budou přeplněné a rodiče přijdou o možnost volby. To platí především o mateřinkách na sídlišti Jižní Svahy, o něž je tradičně největší zájem. V posledních letech ale platí, že se místo ve školce podaří najít i pro děti mladší tří let.

Ve Zlíně je zápis naplánovaný na pátek 9. dubna. Stejně jako loni se bude muset obejít bez dětí.