Koronavirus omezuje obchody s Čínou ve Zlínském kraji

Jeden muž přijel před vánočními svátky a do pobočky v Číně už se pro jistotu nevrátil. Druhého kolegu firma Toshulin ze země ohrožené šířícím se koronavirem raději odvolala a dopravila domů.

„Je to pár týdnů. Pracovníkovi jsme sami nařídili domácí karanténu a už je zase zpět v práci,“ uvedla Dagmar Herring, generální ředitelka společnosti Toshulin, která do Číny dodává některé své výrobky.

„Aktuálně ale do Číny žádného českého zaměstnance neposíláme. Počkáme, až se situace vyřeší nebo budou lepší možnosti cestování.“

Dopady virové epidemie, která nejvíce zasáhla část Číny, Jižní Koreje a sever Itálie, začínají pociťovat i další regionální firmy. Ty, které z Asie dovážejí komponenty pro svou výrobu, ale i ty, které naopak výrobky do této oblasti vyvážejí.

Řadě z nich pomohlo při obchodování s touto destinací kroměřížské Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou, které je součástí krajského Kontaktního centra pro východní trhy.

„Narážíme tam na řadu problémů. Výroba se pomalu obnovuje, dodávky se rozhýbávají, ale je problém s dopravou uvnitř země,“ upozornil Jan Hebnar, ředitel krajského centra, který v Číně působil jako diplomat.

„Zřejmě proto, že lidé se nemohou mezi provinciemi úplně svobodně pohybovat a továrny také nemají ještě plné stavy zaměstnanců.“

Úspěšně se na tomto trhu prosadil například zlínský výrobce speciálních rukavic pro armádu, hasiče, policisty a záchranáře Holík International. „Obchod je aktuálně na nule,“ upozornil majitel firmy Ivo Holík. „Zboží se neprodává, protože obchodní infrastruktura nefunguje. Není to pro nás fatální, ale je to nepříjemné.“

Nařízená karanténa v čínských oblastech omezila výrobu i ve firmách s elektronikou. Zlínský Datart upozornil, že někteří dodavatelé už hlásí možné několikadenní až týdenní výpadky v dodávkách zboží.

„Může k nim dojít v horizontu dvou měsíců a může se to projevit tak, že některé zboží nebude dostupné vůbec nebo dojde k narušení dodavatelského řetězce,“ vysvětlila mluvčí Datartu Eva Kočicová.

Volejte hygienu nebo lékaře

Pro zlínskou strojírenskou firmu Tajmac ZPS je zase důležitý italský trh, kam vyváží asi polovinu zahraničních dodávek. Uzavření regionů na severu země kvůli šíření nákazy se firmy zatím nedotklo.

„Intenzivně to ale sledujeme, protože pokud by se karanténa rozšiřovala i na další oblasti, tak by to mohl být problém,“ poukázal finanční ředitel firmy Jan Kurinec.

Bezpečnostní rada státu, která zasedala v úterý odpoledne, doporučila lidem omezit cestování do nejvíce postižených oblastí Itálie, Číny a Jižní Koreje.



Hygienici a lékaři, kteří vyřizují desítky telefonátů denně, se na pobyt v těchto zemích lidí ptají. Nejčastěji o radu žádají ti, již se před pár dny vrátili z Itálie, kde strávili dovolenou na horách, na benátském karnevalu nebo veletrzích.

„Je to kolem padesáti lidí denně. Nechtějí nakazit příbuzné, tak se chtějí poradit, co dělat,“ upřesnila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny Jana Hošková. „Volají i majitelé firem, kterým se vracejí zaměstnanci ze zahraničí.“

Podle pokynů ministerstva zdravotnictví by se každý, kdo se vrátí ze zmíněných destinací, měl obrátit na epidemiology. Ti vyhodnotí riziko a doporučí omezit kontakt s veřejností a dva týdny sledovat zdravotní stav.

V případě, že se objeví horečka, kašel nebo další příznaky podobné chřipce, je potřeba zavolat lékaři, záchranné službě nebo na hygienu. Pak může následovat pobyt na infekčním oddělení uherskohradišťské nemocnice, kde lékaři odeberou vzorky a ponechají pacienta v izolaci do doby, než budou známé výsledky.

V karanténě jsou středoškoláci, kteří se vrátili z Milána

Aktuálně hygiena prověřuje podezření na koronavirus u čtyř turistů, kteří se vrátili z lyžování v Itálii a jsou nachlazení. Od začátku výskytu epidemie testovali v kraji dvanáct lidí, u všech byl výsledek negativní.

„Doma jsme z preventivních důvodů nechali dva týdny také středoškoláky, kteří byli v Miláně. Nebylo by dobré, aby chodili do kolektivu,“ poukázala Hošková.

Zlínský kraj si podle hejtmana Jiřího Čunka už vyzkoušel, jak se chovat v případě možného výskytu nebezpečného koronaviru.

„Když se objevilo podezření u pacienta z Kroměřížska, tak jsme prověřili celý systém i bezpečnostní obleky a sanitky,“ připomněl Čunek, který v příštím týdnu svolá bezpečnostní tým.

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně zavedli zvýšená dezinfekční opatření v rámci úklidu a u vstupů do všech budov jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Už na začátku února rektor Vladimír Sedlařík pozastavil plánování příjezdů z Číny a ostatních asijských zemí zasažených koronavirem, stejně jako služební cesty do těchto destinací.

„Čínský student a dva zaměstnanci univerzity, kteří se tehdy z oblasti vraceli, již mají ukončenou domácí izolaci a jsou v pořádku. Dnes rektor rozšířil rozhodnutí i na všechny zasažené země. V Rakousku máme nyní několik studentů, v Itálii je jedna studentka, ale na jihu v Salernu,“ doplnil ve středu mluvčí univerzity Jan Malý.



Zdravotníci v krajských nemocnicích dostali aktuální instrukce, jak se v podobné situaci chovat. K dispozici mají i ochranné pomůcky.

„Jsou jimi vybavené zejména urgentní příjem ve Zlíně a akutní příjmy v dalších třech nemocnicích, tedy pracoviště, kde je největší pravděpodobnost, že by mohlo ke kontaktu s takovýmto pacientem dojít,“ podotkl mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.