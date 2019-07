V počtu heren vede v kraji Zlín, z hazardu má devadesát milionů ročně

Ještě před pár lety bylo ve Zlíně přes tisíc hracích přístrojů, především videoterminálů. Po omezující vyhlášce, která herny vyhnala z centra měst, a především po zavedení přísnějšího zákona se počet snížil o více než polovinu.

Podle statistiky ministerstva vnitra bylo loni v červenci v krajském městě povolených 557 přístrojů, včetně rulet, letos ve stejné době 531.

„V souvislosti s výherními automaty a dalšími hazardními hrami nelze mluvit o spokojenosti. Zhruba 500 kusů je současná realita, kterou jsme očekávali už v roce 2017,“ přiblížil náměstek primátora Miroslav Adámek z hnutí STAN. „Hazard nepodporujeme a učinili jsme řadu kroků, kterými jej ve městě omezujeme. Centrum Zlína je bez automatů,“ dodal.



Zmínil, že provozovny mají zakázané poutače a reklamy nesmí informovat o jackpotech. Jejich provoz nesmí narušovat veřejný pořádek, nesmí být v blízkosti škol a školek. Město ročně z hazardu inkasuje kolem 90 milionů korun, polovinu z této částky dává na sport, dvě čtvrtiny na kulturu a sociální oblast.

„Počty hracích přístrojů by se neměly výrazně navyšovat,“ podotkl primátor Jiří Korec z ANO. „Pokud by se to stalo, museli bychom zjistit proč, abychom tomu zamezili.“ Kritici z iniciativy Zlín bez hazardu upřednostňují plošný zákaz, byť se jimi vyvolaného referenda nezúčastnil v roce 2015 dostatečný počet lidí, aby bylo platné.

Hazard v kraji Počty povolených hracích přístrojů ve městech Zlín 531 Valašské Meziříčí 228 Rožnov pod Radhoštěm 190 Holešov 160 Uherské Hradiště 154 Napajedla 98 Uherský Brod 75 Vsetín 54 Luhačovice, Bystřice p. H. 48 Valašské Klobouky 45 Zdroj: Ministerstvo financí ČR Jedná se o údaje k 15. červenci 2019.

„Kolem 500 kusů je vysoké číslo. Jsme přesvědčení, že plošný zákaz je nejlepším řešením. Byli jsme ale vždy otevření jednání o větší regulaci, kompromisem by mohla být jedno dvě kasina na periferii města,“ zmínil Tomáš Pasterný z iniciativy Zlín bez hazardu.

„V současném zastupitelstvu šanci k takovému rozhodnutí nevidím, což může vést k zopakování referenda o plošném zákazu. Tentokrát současně s nějakými volbami, díky kterým bude hlasovat více lidí. Dříve nebo později k tomu přistoupíme,“ nastínil.

„Zavedení plošného zákazu hazardu nepodporujeme. A to především z důvodu, že by nevedl k potlačení gamblerství, ale pouze k přesunu hráčů na internet či do jiných obcí, kde se hrát smí,“ reagoval Adámek.

V Otrokovicích a v Kroměříži, kde zavedli prohibici, mají zase špatnou zkušenost s kvízomaty, které nahradily videoterminály.

Na druhém místě v kraji, kde se hazardu velmi daří, je Valašské Meziříčí. Aktuálně je tam 228 povolených hracích přístrojů.

„Stávající stav považujeme za rozumný kompromis,“ řekl starosta města Robert Stržínek.

Vyhláška ve městě umožňuje provozovat hazard na dvaceti místech. Na deseti z nich podle starosty provozovatelé sami skončili.

Ve Vsetíně dostali hazard pod jednu střechu

„Bylo to kvůli novele loterijního zákona, která zpřísnila podmínky pro provozování hazardu. Už to není takový byznys, jako býval,“ naznačil Stržínek. „Určitě ale časem povedeme diskusi na toto téma. A může přijít otázka, zda herny neomezit úplně.“

Třetí v pořadí je Rožnov pod Radhoštěm, kde mají 190 přístrojů.

„Aktuální stav se nám zdá přiměřený. Podle trendů z posledních let to spíše vypadá, že to půjde dále po troškách dolů,“ naznačil vedoucí finančního odboru rožnovské radnice Martin Hrnčárek. „Obecně se dá říci, že objem vybraných peněz z hazardu se v posledních letech snižuje, tento trend asi spíše bude pokračovat směrem dolů.“

Na čtvrtém místě je Holešov se 160 přístroji, přičemž loni jich nebylo ani devadesát. Ve městě neplatí žádná omezující opatření daná vyhláškou. „Dvě herny na náměstí zavřely, myslel jsem si, že hracích přístrojů spíše ubývá. Jde o to, jestli nejde jen o povolení přístrojů, aby je firmy udržely při životě,“ uvažuje starosta Holešova Rudolf Seifert.

Obecně však platí, že pokud hazardní společnosti mají povolený přístroj, bývá v provozu, aby přinášel zisky.

Z okresních měst, kde neplatí prohibice, je na tom nejlépe Vsetín, kde pro hazard vyčlenili jediné místo ve městě. Před dvěma lety tam bylo přes sto hracích přístrojů, letos v červenci už jen 54.

„Jsou to přístroje, které jsou v kasinu,“ řekl vsetínský starosta Jiří Růžička. „Dostali jsme tak hazard trochu pod kontrolu. Je to lepší, protože herna není na každém rohu.“

V Uherském Hradišti, kde neplatí žádná omezení, je přes 150 videoterminálů či rulet.