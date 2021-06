V Zašové bude radar, rychlost tam překračuje naprostá většina řidičů

„Vzniká zde řada nebezpečných situací spojených jak s odbočováním do centra obce, tak i přecházením hlavní silnice,“ uvedl Jiljí Kubrický, starosta Zašové.

Se sousedním Valašským Meziříčím se proto dohodli na řešení. Spočívá v úsekovém měření rychlosti na silnici I/35, která prochází obcí. Zajistí jej valašskomeziříčští strážníci.

„V obci jsme tak mimo jiné oprávněni měřit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Aktuálně je v blízkosti Obecního úřadu Zašová umístěno stanoviště stacionárního radaru, které na své náklady vybudovala obec,“ podotkl ředitel tamější městské policie Jan Camfrla.



Zašová by chtěla, aby město zajistilo také zmíněné úsekové měření rychlosti. Nové radary by měly od podzimu hlídat rychlost v úseku mezi přechodem pro chodce na začátku obce ve směru od Valašského Meziříčí po autobusové zastávky za vjezdem do centra Zašové.

„Po dohodě s obcí bychom systém úsekového měření rychlosti vybudovali na naše náklady s tím, že příjem z přestupků bude příjmem městského rozpočtu,“ naznačil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Jinou variantu zákon neumožňuje a za městem jdou všechny náklady. „Stejně již postupujeme nejen v případě stacionárního radaru v centru Zašové, ale od letoška nově také v Poličné,“ dodal Stržínek. Vybudování systému úsekového měření vyjde na 2,2 milionu korun.

Radar pro úsekové měření bude v Zašové fungovat do doby, než začne rekonstrukce a rozšíření křižovatky na vjezdu do centra obce. Vzniknout by mohla do tří let.