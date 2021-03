V aleji na Vsetínsku někdo nařízl 28 stromů, všechny půjdou k zemi

„Podle vyjádření dendroložky musí jít ihned k zemi patnáct stromů, protože jsou nebezpečné pro lidi, kteří se pohybují po cestě v této aleji,“ uvedl zašovský místostarosta Vlastimil Těhan.

Dalších jedenáct stromů je nenávratně poškozených a dva stromy naříznuté vandalem už ležely na zemi.

Plánovanou stavbu protipovodňových opatření loni v listopadu zastavila Česká inspekce životního prostředí, podle níž je zmíněná alej krajinnou dominantou.

„Ve věci bylo sice vydáno rozhodnutí o povolení kácení dřevin, ale chybí stanovisko orgánu ochranu přírody (tedy příslušné obce s rozšířenou působností) k zásahu do krajinného rázu,“ řekla Jana Jandová, zástupkyně tiskové mluvčí inspekce.

Investor, jímž je Státní pozemkový úřad, se odvolal a o věci nyní rozhoduje ministerstvo životního prostředí. „Teprve v pátek jsme obdrželi spis případu, tedy jej nastudujeme a rozhodnutí vydáme v zákonné odvolací lhůtě, která je 60 dní,“ uvedla Dominika Pospíšilová z tiskového odboru ministerstva.

Ani verdikt úřadu však stromy nezachrání. „Zajímavé je, že podřezané byly jen stromy označené písmenem K, které se měly v rámci projektu kácet. Ostatní jsou netknuté,“ upozornil ochránce přírody Tomáš Husa.

Případ prověřuje policie, vyšetřování je ale teprve na začátku. „Policisté objeli domy v okolí, všude zvonili a ptali se lidí, jestli tam někoho neviděli. Přes den se kácet asi nemohlo, chodí tudy spousta lidí na procházky a všimli by si toho,“ podotkl Těhan.

Trestní oznámení podali také ekologové. „Konec vegetačního období se blíží, tohle byla zákeřná a odporná možnost, jak celý problém ‚vyřešit‘,“ zmínil Husa.

Stromy jsou naříznuté více než do poloviny kmene, kácení je tedy nevyhnutelné. „Udělal to někdo, kdo řezat umí a má na to potřebné náčiní. Určitě nešlo o nějakého naštvaného člověka z vesnice s pilkou na dřevo,“ uvažuje Husa.

Proti kácení stromů vznikla nesouhlasná petice se skoro devíti tisíci hlasy. Podle ochránců přírody je protipovodňová stavba špatně vymyšlená a necitlivá ke krajině, z níž odvede vodu pryč.



Obec se brání tím, že dešťová voda stékající ze stráně zaplavuje rodinné domy v lokalitě Pohoř a opatření proti velké vodě jsou tedy nutná.