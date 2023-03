Ve Vsetíně změnili platby za parkování, opozici vadí nevýhodná smlouva

Doba bezplatného stání se v podzemním parkovišti zkrátila z 45 minut na 30 a změnil se rovněž systém víkendového parkování, které dosud bylo bezplatné. Nově je ale možné nechat zde auto zdarma pouze čtyři hodiny.

„Sazba hodinového parkovného v podzemním parkovišti 20 korun za hodinu platí nepřetržitě již od otevření Smetanovy obchodní galerie v říjnu 2019 a ani teď se nemění,“ uvedl pro MF DNES Jaroslav Vala z firmy Valatrans, která parkoviště provozuje.

Podle něj jde o reakci na okolnosti negativně ovlivňující provozní náklady parkoviště, zejména jde o vysokou inflaci a výrazný růst cen energií. „Rozhodli jsme se proto situaci řešit drobným zkrácením úvodní bezplatné doby, ovšem bez navýšení hodinové sazby parkovného. V této souvislosti je třeba dodat, že i půlhodinová úvodní bezplatná doba představuje nadstandard, který u parkovišť podobného typu v centru měst rozhodně není pravidlem. Nadto je uvedený krok kompenzován snížením sazby dlouhodobého parkování,“ dodal Vala.

Provoz podzemního parkoviště vyjde ročně na téměř 3,4 milionu korun, na poplatcích za parkovné se však loni vybralo pouze 1,4 milionu. Ztrátu dvou milionů musí doplatit majitelé parkoviště dle vlastnických podílů: ze dvou třetin firma Valatrans a z jedné třetiny město Vsetín.

„Uvědomujeme si, že rozdíl mezi výběrem parkovného a příjmem je značný a Valatrans na to musel reagovat,“ podotkl vsetínský starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „U víkendového zkrácení bezplatného stání šlo i o to, že když v zimě napadl sníh, lidé jezdili do parkoviště nechat si ‚rozmrznout‘ auta a ta tam stála i dva dny. Tím se však opět zvyšovaly náklady.“

Město provozovateli navrhovalo, aby úvodních 45 minut zůstalo zdarma a aby v podzemním parkovišti platily stejné podmínky jako jinde ve městě, kde se platí v pracovní dny od 8 do 18 hodin a o víkendu do 12 hodin. Rozhodnutí však bylo na Valatransu, podle smlouvy uzavřené už dříve s městem totiž může podmínky, otevírací dobu a cenu parkování měnit podle svého uvážení.

Tento fakt se nelíbí části opozice. „Třetina toho podzemního parkoviště patří městu, to si však nemůže vůbec určovat pravidla, podle kterých se tam parkuje. Smlouva s firmou Valatrans je pro město tak nevýhodná, že otevírací dobu, délku zpoplatnění, sazbu parkovného a další náležitosti vždy určuje Valatrans, a město se tomu musí jen přizpůsobit,“ reagoval Michal Berg (Koalice pro otevřený Vsetín).

„Je tam dokonce taková absurdita, že město se také zavazuje, že zpoplatněná parkovací doba na přilehlých ulicích (Nádražní, Žerotínova atd.) bude vždy nejméně od 8 do 18 hodin, o víkendu do 12 hodin, a to včetně případného parkovacího domu. Město tak nemá vůbec možnost nastavovat podmínky a ceny parkování na vlastních ulicích podle sebe, ale výhradně podle firmy Valatrans. A to i v novém parkovacím domě, který se bude stavět v ulici Nádražní,“ dodal Berg.

Celý projekt Smetanovy obchodní galerie stál kolem 360 milionů korun, z toho 60 milionů dalo město do své části podzemního parkoviště. Na celém parkovišti je 157 míst, z toho 53 patří radnici. Výnosy i náklady na provoz se dělí mezi město a soukromou společnost podle velikosti parkovací plochy.

„Je nutné si uvědomit, že kdyby nevznikla nová galerie, tak bychom zcela jistě neměli ani nové vlakové nádraží, které se nyní opravuje. Jedna z podmínek, kterou bylo nutné splnit při žádosti o peníze z EU, byla mimo jiné i blízká přítomnost obchodní zóny,“ poukázal Čunek. „Město by galerii samo nemohlo postavit ani provozovat, proto došlo k dohodě s Valatransem. Jsem přesvědčený, že z dlouhodobého hlediska je pro město výhodná.“