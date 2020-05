Lidé se vracejí do vlaků i autobusů jen pomalu, normál přijde až od září

Doba, kdy byly vlaky, autobusy i trolejbusy téměř prázdné, protože lidé byli kvůli nouzovému stavu doma a báli se jezdit veřejnou dopravou, už jsou pryč. Stále se však situace nevrací úplně do normálu.

„Před nouzovým stavem jezdily v kraji dva miliony cestujících měsíčně, při krizi v nejtěžších časech to bylo zhruba 250 tisíc. Teď se to pomalu vrací do normálu a jezdí 50 až 60 procent původního stavu,“ přiblížil náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek.

Právě kraj objednává autobusovou dopravu a také regionální vlakovou.

Lidé začínají více cestovat veřejnými dopravními prostředky s tím, jak se omezení vyhlášená vládou kvůli pandemii stále více uvolňují.

„Když vláda vyhlásila regulační opatření, poklesl počet cestujících až na třicet procent obvyklého množství. Když se neodbavovalo, jezdilo ve spojích jen pár cestujících. Teď jsme zhruba na polovině,“ přiblížil ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Cestující ve druhé polovině března na základě rozhodnutí kraje za autobusy neplatili a nastupovali do vozů zadními dveřmi.

„Jak se regulační opatření uvolnilo, začalo se to postupně měnit. Největší pokles máme proto, že nejezdí děti do školy,“ upozornil Holubář.

Tržby dopravců výrazně klesly

Deváťáci, kteří se chystají na přijímací zkoušky, sice začali od tohoto týdne chodit do škol, ale to ani zdaleka nevrací počty do obvyklého stavu.

„Když srovnám konec dubna s obdobím před koronavirem, tak jsme s tržbami zhruba na polovině,“ poznamenal zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus.

„Lidí jezdí stále výrazně méně. Školáci dělají standardně asi čtvrtinu přepravených osob, takže i kdyby se všichni vrátili, pokles by nevykryli,“ dodal.

Doprava se vrátí do normálního režimu Od pondělí 25. května budou autobusy i vlaky, které mají smlouvu se Zlínským krajem, opět fungovat podle standardních jízdních řádů. Důvod je prostý. Ve stejný den se do škol nepovinně vrátí žáci prvního stupně základních škol. Autobusy a trolejbusy Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice naopak až do odvolání zůstávají u podoby letního jízdního řádu.

„Cestujících bylo až o 80 procent méně. Pasažéry jsme navíc v určenou dobu neodbavovali a jízdní řády procházely velmi často úpravami,“ podotkl mluvčí Arrivy Jan Holub.

„Začátkem března jsme přepravili jen 18 procent cestujících oproti běžnému stavu, na konci dubna jsme měli 26 procent. Je třeba si uvědomit, že v obou sledovaných obdobích jezdilo o třetinu méně spojů než před vyhlášením nouzového stavu,“ zmínil ředitel Krodos Bus Luděk Ferenc.

Pokles cestujících je dán i tím, že linkové autobusy jezdí podle letních jízdních řádů, tím pádem najezdí zhruba o čtvrtinu méně kilometrů. Otázka je, kdy budou autobusy zase plné. Dopravci to odhadují na září se začátkem nového školního roku.

„Myslím si, že poptávka cestujících i do budoucna poklesne. Když se lidi přesunou do osobních aut, tak už se jim nebude chtít zpátky do autobusů,“ tuší Holubář.

„Pravidelní cestující nemají strach jezdit veřejnou dopravou. Nepravidelní cestující využívají ještě automobilovou dopravu, a je to na cestách znát. Částečně se lidé bojí vrátit do veřejné dopravy, což je evidentní i z toho, jak roste doprava na cestách,“ míní Botek. „Do doby, než budou rozvolněná všechna opatření a začnou jezdit školáci, se k původním číslům nedostaneme.“

Situace ve vlakové dopravě je ještě o něco horší. „Počet cestujících v době vrcholící pandemie klesl na zhruba deset procent obvyklého stavu v rámci celé republiky. Nyní sledujeme mírné oživení zájmu o cestování vlakem. Poptávka po našich službách se zvýšila na přibližně dvacet procent,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

To, že jezdí méně cestujících, znamená velké ztráty. Jak pro dopravce, kteří doplácejí spíše na to, že nejezdí tolik spojů, tak hlavně pro Zlínský kraj, jemuž jdou všechny tržby jízdného.

Botek zatím ztráty z autobusové dopravy vyčíslil na zhruba 55 milionů korun, u regionální železniční dopravy by to mělo být podobné. Kraj má podle něho určité rezervy, protože v rozpočtu příjmy z veřejné dopravy spíše podhodnotil s tím, že realita může být lepší.

„Když se lidé po pandemii začnou více vracet do autobusů a vlaků, situace se zlepší. Věřím, že můžeme ještě původní čísla dodržet, nebo se k nim aspoň přiblížit,“ nastínil Botek.

Pokles postihl i městskou hromadnou dopravu

Pokud jde o městskou hromadnou dopravu, tak například ve Zlíně je situace podobná jako v autobusové dopravě. Lidé se k ní vracejí, ale zatím obezřetně.

„Na konci března jezdilo jen asi 25 procent z obvyklého denního počtu cestujících,“ přiblížil mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota. „V současnosti už odhadujeme počet přepravovaných osob na asi 45 procent původního stavu a tento počet má narůstající tendenci.“

Dopravní podnik ročně přepraví téměř 34 milionů cestujících, což znamená kolem 90 tisíc denně. Tržby se mu snížily po nástupu pandemie na 25 až 30 procent. Například z původního počtu zhruba 600 SMS jízdenek za den došlo k poklesu na 200. Pak se počty zvedly na 400.