Valašské Meziříčí mění podmínky pro stavbu domů, netrvá na zelených střechách

„Chtěli jsme tak zabránit spekulacím. Bohužel jsme zřejmě kvůli složité ekonomické situaci v loňském roce kupce nenašli. Proto nyní zastupitelé rozhodli o úpravě podmínek prodeje,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Nově tak zde může vzniknout řadová zástavba a zájemce může propojit více pozemků. Povinné už nejsou rovné a zelené střechy, jež radnice dříve požadovala, a stavět lze například i bungalovy, naopak zakázané jsou nadále mobilheimy či maringotky.

„Zájmu o pozemky by vstup developerů mohl pomoci, je to pozitivní krok,“ podotkl valašskomeziříčský realitní makléř Kamil Martinka. „Problém je spíše v lokalitě, v Meziříčí jsou atraktivnější místa než tato část Juřinky. Dostupnost do centra je horší, relativně blízko je Deza a lidé si navíc pamatují, že dříve šlo o záplavové území, i když město tam udělalo rekultivaci,“ dodal.

Minimální kupní cena činí 2 300 korun za metr čtvereční a kupující se mohou do aukce hlásit do konce srpna. Parcely získají po vybudování technické infrastruktury, která má být hotová do konce roku.

„Následně mají tři roky na to, aby získali stavební povolení s tím, že zápis stavby do katastru nemovitostí musí provést do pěti let od zahájení výstavby,“ zmínila Alena Schattke, vedoucí odboru majetkové správy radnice.