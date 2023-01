Meziříčí se vrací k plánu na novou sportovní halu, hledá pro ni vhodné místo

Radnice zvažuje i úpravu projektu. „Jsou tři varianty: výstavba v areálu Integrované střední školy v ulici Palackého, v oblasti bývalých kasáren, kde máme pozemky, nebo u některé z našich základních škol,“ naznačil starosta Robert Stržínek (ANO).

Podle něj se nabízí například ZŠ Masarykova, kde venkovní hřiště není v dobrém stavu a je potřeba jej opravit. „Místo toho bychom však mohli ke škole přistavět sportovní halu,“ uvažuje Stržínek.

Vedení radnice by chtělo mít během letošního roku jasno, jakou cestou se vydat. „Byl bych nerad, kdyby to skončilo jen projektem na papíře. Valašské Meziříčí sportovní halu potřebuje,“ dodal starosta.

Původní plán města počítal s halou nabízející hrací plochu o rozměrech 40krát 25 metrů určenou pro házenou, florbal, basketbal, volejbal, ale i taneční sporty. Měla sloužit i pro pořádání kulturních akcí.

Stavbu však zastavil extrémní nárůst nákladů ve stavebnictví. „Z původně plánovaných 100 milionů se cena časem vyšplhala na zhruba 240 milionů korun, což celý projekt v podstatě zastavilo. Také státní dotace na sportovní halu měly zastropovanou výši, činila sice 60 procent, ale přitom maximálně 60 milionů korun,“ vysvětlil Stržínek.

Design jako z osmdesátých let, vadilo opozici

Část zastupitelů však k celému projektu měla a dodnes má řadu výhrad. „V minulém volebním období jsme byli v koalici s ANO, ale tady jsme se rozešli hned na začátku projektu,“ řekla opoziční zastupitelka Alena Carbolová (KDU-ČSL).

„Nelíbilo se nám, že návrh nevzešel z architektonické soutěže, navíc celý design haly vypadal jako z 80. a 90. let. Ruce pryč od toho daly i sportovní kluby.“

Podle ní by vhodným pozemkem mohl být zmíněný areál bývalých kasáren. „V dřívějších letech byl v územním plánu veden jako plocha pro sportoviště, než byl převeden mezi plochy umožňující i jiný typ výstavby,“ upozornila Carbolová.

Výhodou by byl i fakt, že nedaleko odsud se nachází městský sportovní areál, kde se nachází zimní a fotbalový stadion, krytý bazén, koupaliště nebo discgolf.

„Vnímám hlasy odborníků ze školství, že by bylo výhodné postavit halu u městské školy, kde by byla hlavně dopoledne využitá v rámci výuky. Výhoda bývalých kasáren však podle mě převažuje například nad tím, že by se děti ze škol musely přesouvat,“ dodala Carbolová.