Radnice chtějí udržet obyvatele, chystají se ve velkém stavět byty

„Mohou se tam stavět družstevní i nájemní byty, jak soukromé, tak i městské,“ řekl zlínský primátor Jiří Korec. „Rádi bychom s tím začali do konce tohoto volebního období, ale s přípravou jsme teprve na startu.“

Zároveň je ve hře oživení projektu družstevního bydlení v ulici U Slanice, který město stoplo kvůli vysokým úrokovým sazbám. „Rýsuje se nám možnost dosáhnout na podporu sociálního bydlení ze strany státu, která by pokryla až třetinu ceny,“ vysvětlil radní Jiří Robenek, který má na starosti oblast bydlení.

Podle něj však všechno závisí na stavu městské pokladny. „Rozumím tomu, že lidé by chtěli co nejdříve znát počet bytů a datum, kdy je postavíme, ale ekonomický faktor bude rozhodující. Kvůli nárůstu cen energií se zvyšují peníze, které potřebují městské společnosti. Musíme si předem spočítat, co se nám vyplatí,“ dodal.

Piráti, jejichž kandidátku Robenek vedl, v kampani zmiňovali také prefabrikované byty, které by šlo postavit za relativně krátkou dobu a jejich cena by činila zhruba 50 až 60 procent běžné ceny bytů. „Tady bych zatím nepředbíhal, budeme se tím zabývat v rámci koalice. Je to jedna z variant, jak dosáhnout na dostupné bydlení,“ řekl Robenek.

Tlak na samosprávy, aby pomohly lidem s bydlením, se v posledních letech zvyšuje po celém kraji. A po zářijových komunálních volbách je jasné, že v řadě měst to bude jedna z priorit. „Cítíme, že ze strany obyvatel je velký zájem na vybudování nového bydlení,“ podotkl kroměřížský starosta Tomáš Opatrný.

V Kroměříži s tím začali už dříve. Na jaře má být dokončená přestavba sídla bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici na tři desítky startovacích bytů pro mladé lidi či seniory. Vzniknou tam i prostory pro informační centrum, kavárna či nové sídlo městské policie.

Bytové domy by mohly stát také v lokalitě po zbouraných domech na Račíně nebo v Lutopecké ulici. „Budeme zvažovat, jak se k tomu postavit. Lutopecká je jediný větší ucelený pozemek v držení města, proto je potřeba důkladně zvážit, co tam postavit,“ naznačil Opatrný.

Města plánují byty pro mladé i seniory

Valašské Meziříčí zase za skoro 18 milionů korun koupilo dřívější internát sklářské školy v ulici Zašovská, kde tamější Diakonie ČCE původně chtěla postavit sociální bydlení s terénními a ambulantními službami. Tento plán ale nevyšel, a tak budovu získalo město.

„Tento objekt je pro město o to cennější, že zde můžeme vybudovat asi padesát startovacích nájemních bytů zejména pro mladé rodiny. Jedná se tak o další krok vedoucí k podpoře a rozvoji bydlení v našem městě,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Podobně jsou na tom i menší města. Ve Slavičíně budují nové startovací byty v objektu bývalého hotelu Slavičan a opravují také městské bytové domy na sídlišti Vlára nebo seniorské bydlení v Hrádku. Výhledově chtějí získat dotaci na výstavbu sociálních bytů.

„Bez nových projektů v oblasti bydlení Slavičín nemůže být atraktivní pro mladé lidi či pro ty, kteří se sem chtějí za prací přistěhovat odjinud. Firmy totiž bojují s akutním nedostatkem zaměstnanců a ti nepřijdou, pokud nebudou mít kde bydlet,“ popsal už dříve starosta Tomáš Chmela.

Spolupracují i s developery

V Bojkovicích plánují změnu územního plánu, která by umožnila zasíťování a zastavění devítihektarové plochy bývalého motokrosového areálu. Kromě rodinných domů by tam mohlo stát až pět bytových domů.

Otrokovická radnice už dokončila demolici starých a dosluhujících městských bytů v lokalitě Hurdiska a hodlá tam za zhruba 150 milionů korun vybudovat tři dvoupatrové domy se 42 byty.

V Zubří zase letos na jaře dokončili stavbu bytového domu s pečovatelskou službou, kde je šestnáct bytů. A mají studii na nové byty pro veřejnost. „Podobně tady plánuje i soukromý developer. Uvidíme, jaký bude zájem, a hlavně jaké finanční možnosti budeme jako město mít,“ naznačil nový starosta Aleš Měrka.

Právě kvůli finanční náročnosti se řada měst rozhodla spoléhat na spolupráci s developery. Ve Valašském Meziříčí tak letos prodali tři tisíce metrů čtverečních na sídlišti Štěpánov firmě, která tam do roku 2028 vybuduje čtyři domy s celkem 56 byty. „Půjde o moderní domy s odkazem na valašské tradice, velký podíl zeleně a hlavně podzemním parkováním, které nezatíží okolní sídliště,“ sdělil Stržínek.