Ukradený nakladač se nevešel do náklaďáku, nepomohlo ani sundat lžíci

Nakladač za zhruba dva miliony korun zloději ukradli v sobotu. „Klíče vzali v unimobuňce. Že byla zamčená, je nezastavilo, rozbili okno,“ popsala mluvčí uherskohradišťské policie Milena Šabatová.



Se strojem se zloději vydali po hlavní cestě směrem na Bunč a dál k osadě Milovice, která je součástí obce Soběsuky. Tam usoudili, že se v celku nevejde do připraveného náklaďáku. Odmontovali proto lžíci a nechali ji u místní pálenice.

„Jenomže to nestačilo, do náklaďáku se stroj nevešel. Proto jej ukryli v lese s tím, že se vrátí s větším autem,“ popsala Šabatová.

To se zlodějům podařilo. Stroj následující den naložili a odvezli na jižní Moravu, zhruba 90 kilometrů od Uherského Hradiště.

Už ve středu si pro ně ale přišli policisté, kteří do pátrání nasadili i vrtulník. Dvojice se po předložení důkazů ke krádeži přiznala a řekla i to, kde je nakladač ukrytý. Díky tomu se stroj ještě v noci vrátil do Chřibů.

Muži i jeho devětačtyřicetileté spolupachatelce nyní hrozí za krádež a poškozování cizí věci až pětileté vězení.