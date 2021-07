Ani do Piešťan, ani do Trenčína. Lidé hromadně ruší pobyty na Slovensku

Nejistota, opakující se změny, nepřehlednost. Tak popisují někteří obyvatelé moravsko-slovenského pomezí podmínky, za kterých by mohli o prázdninách vycestovat na Slovensko.

Třeba do termálních lázní v Piešťanech, Rajeckých Teplicích, Veľkém Mederu a Dunajské Stredě nebo na prohlídku a nákupy do Trenčína. Přestože každý rok jich tam vyrážejí tisíce, teď své dovolené ruší.

„Čeští turisté jsou samozřejmě naši nejčastější zahraniční návštěvníci. A především to jsou obyvatelé nejbližšího Zlínského kraje. Nemáme sice přesná čísla, ale pokles rezervací v hotelech ze strany českých turistů jsme v posledních týdnech zaznamenali. Vidíme to také u nás v informačním centru,“ potvrdila Jana Sedláčková z infocentra v Trenčíně.

Na začátku července Slovensko změnilo podmínky pro vstup do země, přičemž uzavřelo také některé menší hraniční přechody a pendleři z obou států museli do práce cestou o hodiny a desítky kilometrů delší. Po protestech Slovensko přechody Strání/Moravské Lieskové, Brumov-Bylnice/Horné Srnie a další znovu otevřelo.

Přísnější opatření kvůli zabránění šíření covidu-19 ale zůstala. A dotkla se ve velké míře obyvatel obcí ve Zlínském kraji, jež se Slovenskem sousedí. Lidé mají za hranicemi své rodiny a dlouhodobě jsou zvyklí tam trávit část dovolené.

V pravidlech je chaos, říká starosta

„My jsme měli být v těchto dnech v termálech na Slovensku, místo toho jsme na Moravě. Neměli jsme už sílu opakovaně hledat, kdo na Slovensko může a kdo nemůže, jestli musejí neočkované děti do karantény, jaké testy platí,“ svěřil se starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek.

„Každý si to vykládá, jak chce, a je v tom chaos. Tak jsme od toho upustili,“ míní starosta.

Stejně svou dovolenou změnily stovky a tisíce dalších turistů.

„Byly jsme v lázních v Dunajské Stredě s kamarádkami jako každý rok. Vrátily jsme se den před tím, než zavřeli menší přechody. Chtěly jsme jet znovu na konci července, ale nepojedeme,“ podotkla čtyřicetiletá Aneta z Uherského Brodu.

„Nechci riskovat, že budu muset do karantény, protože Slovensko zase ze dne na den změní podmínky,“ dodala.



Silvestrovské pobyty cestovka letos neřeší

Slovensko je přitom jednou z nejoblíbenějších zahraničních destinací, před pěti lety dokonce předběhlo Chorvatsko.

„Poptávka po lázeňských pobytech na Slovensku je u nás obrovská. V tomto období bychom za normálních okolností už řešili silvestrovské pobyty, ale nic takového se neděje. Lidé mají velkou nedůvěru, po změnách opatření zájem výrazně klesl,“ potvrdil za zlínskou cestovní kancelář Wellness tour Miroslav Benroth.

„Řada těch, kteří měli objednané pobyty, je zrušila, protože nebyli naočkovaní, nesplnili by podmínky a museli by do karantény. Pak se podmínky změnily a stačilo alespoň jedno očkování. Tak se někteří klienti naočkovali, ale Slovensko udělalo po týdnu zase změnu. Jsme rádi, že naše další destinace – Maďarsko a Slovinsko – mají podmínky pro české klienty stále příznivé,“ prohlásil.

Přátelské vazby se začínají trhat

Od 19. července musejí turisté před cestou do sousední země vyplnit příjezdový formulář. Za plně očkovaného návštěvníka, který nemusí následně do karantény, se považuje ten, který má 14 dní po druhé dávce a 21 dní po jednodávkové vakcíně.

Ostatní musejí do karantény, kterou mohou ukončit pátý den po negativním testu PCR. Výjimku z izolace mají například pendleři, kteří se ale musejí prokazovat negativním PCR testem ne starším než týden.

Opatření už silně zasáhla například do Kopaničářských slavností u hranic ve Starém Hrozenkově, které mají dlouholetou tradici.

„Běžně přijíždí tak dva tisíce návštěvníků ze Slovenska. Letos jich chybělo 1 500 a na poslední chvíli nám účast zrušilo i šest slovenských souborů,“ připomněl starosta Starého Hrozenkova Milan Vaculík.



„Někteří nejsou naočkovaní a nechtěli jít po návratu do karantény. Přátelské vazby se začínají trhat,“ zmínil.